Πούτιν για Δύση: προσπαθούν να ακυρώσουν τον πολιτισμό μας

Ο ρώσος πρόεδρος συνέκρινε την ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορούν ρώσουν καλλιτέχνες με το κάψιμο των βιβλίων των ναζί.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Δύση επιχειρεί να ακυρώσει τον ρωσικό πολιτισμό, μεταξύ άλλων τα έργα μεγάλων συνθετών όπως ο Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς και ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

«Σήμερα προσπαθούν να ακυρώσουν έναν ολόκληρο πολιτισμό χιλίων ετών, τον λαό μας», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση, με προσωπικότητες του πολιτισμού, αναφερόμενος στην ακύρωση εκδηλώσεων με επίκεντρο Ρώσους δημιουργούς σε ορισμένες δυτικές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

«Με αυτόν τον τρόπο απαγορεύουν τους Ρώσους συγγραφείς και τα βιβλία», συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους συνέκρινε την ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με το κάψιμο των βιβλίων που οργάνωναν οι ναζιστές.

«Την τελευταία φορά, ήταν οι ναζί στη Γερμανία, πριν από περίπου 90 χρόνια, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μια τέτοια εκστρατεία καταστροφής ενός ανεπιθύμητου πολιτισμού. Θυμόμαστε καλά τις εικόνες των βιβλίων να καίγονται σε δημόσιες πλατείες», σημείωσε.?

