“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: “μαγικό” Σάββατο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Εντυπωσιακές εμφανίσεις από διαγωνιζόμενους με ξεχωριστές ικανότητες, κριτική επιτροπή σε μεγάλα κέφια και παρουσιαστές με “καυτές ατάκες” υπόσχονται να μας… απογειώσουν την διάθεση.

Συγκινήσεις, θαυμασμό, αναμνήσεις και εξαιρετικές ικανότητες παρελαύνουν στην σκηνή μπροστά από την κριτική επιτροπή και στις οθόνες μας. Μαγικά κόλπα, ευφάνταστα πειράματα και πρωτότυπες χορογραφίες, καθηλώνουν τους κριτές και προσθέτουν άφθονο… glitter στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο».

Αυτό το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 20:00, το διασημότερο σόου στον πλανήτη, έρχεται για να μας παρασύρει σ’ ένα συναρπαστικό «ταξίδι» γεμάτο γέλιο, χαρά, συγκίνηση και… ανατροπές!

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα κάθονται «αναπαυτικά» στις θέσεις τους, έτοιμοι να παρακολουθήσουν μοναδικά θεάματα. Το Golden Buzzer της βραδιάς «παρασέρνει» τον Τάκη Ζαχαράτο!

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος απογειώνουν τη βραδιά με ξεκαρδιστικές ατάκες, ενώ στήνουν και μια απολαυστική οντισιόν με σκοπό να ξεγελάσουν τους κριτές. Θα τα καταφέρουν άραγε;

Οι οντισιόν για το ποιος από όλους θα βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ συνεχίζονται, και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή με σκοπό να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Ποιος διαγωνιζόμενος, με την εμφάνισή του, εκπληρώνει ένα όνειρο ζωής που είχε από μικρός; Πώς μια διαγωνιζόμενη με τη χορογραφία της φέρνει μνήμες από ένα ιστορικό γεγονός; Ένα διαφορετικό κουκλοθέατρο συγκλονίζει τους κριτές. Θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους;

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» «απογειώνει» τα σαββατόβραδά μας, χαρίζοντάς μας διασκεδαστικές στιγμές, εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και συγκινητικά στιγμιότυπα.

