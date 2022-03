Life

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια σε νέα ώρα προβολής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπές, αποκαλύψεις, συγκρούσεις και θανάσιμοι κίνδυνοι στην συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1, που πλέον θα προβάλλεται καθημερινά!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που πλέον θα προβάλλεται καθημερινά και σε νέα ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 16:00.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς...

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 124

Η μαρτυρία ενός διακινητή πως η Λεϊλά ήταν από τα βασικά μέλη της οργάνωσης και συμμετείχε με τη θέλησή της, περιπλέκει τα πράγματα και αναστατώνει την Αλίκη που δεν ξέρει τι να πιστέψει. Η εκδρομή των τεσσάρων διακόπτεται απότομα και ο Μάνος ανακαλύπτει κάτι για τον Αχιλλέα που θα το εκμεταλλευτεί… Η Λήδα συμφιλιώνεται με τον Αντώνη και του ζητάει να επιστρέψει στο σπίτι. Η Λεϊλά, μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί άμεσα στη φυλακή υποχωρεί στον εκβιασμό των διακινητών και αποφασίζει να τους ακολουθήσει μαζί με την Αζίζα. Ο Αχιλλέας βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο…

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 125

Η Λεϊλά με την Αζίζα δεν έχουν δώσει κανένα σημάδι ζωής. Η Αλίκη κατηγορεί τον Παύλο για αυτήν την εξαφάνιση και πιστεύει πως αυτός συμβούλεψε την Λεϊλά να πάρει την κόρη της και να φύγουν. Ο Αχιλλέας είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ελπίδα λέει στην Αθηνά πως είναι σίγουρη ότι πρόκειται για εγκληματική πράξη εναντίον του. Η Λήδα δεν έχει υπογράψει ακόμα την καταγγελία και σκέφτεται να μην το κάνει τώρα που έμαθε πως η γιατρός είναι αδερφή της. Η Αθηνά βρίσκεται μπροστά σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη... Όσο η Ελπίδα ανακρίνει ασθενείς του Αχιλλέα, ο Μάνος βρίσκεται στο νοσοκομείο, στο δωμάτιο του Αχιλλέα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 126

Η Ελπίδα και ο Χρήστος προσπαθούν να βρουν τον υπαίτιο της απόπειρας δολοφονίας κατά του Αχιλλέα. Η Λήδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ηθικό δίλημμα και καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην αδερφή της και στο καθήκον της. Η σχέση της με τον Κωνσταντίνο δοκιμάζεται... Η Αλίκη προσπαθεί να έρθει κοντά με τη Λεϊλά. Εκείνη, όμως, μαθαίνει κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της, όπως και τις ζωές της Αζίζα και της Αλίκης. Η Αλίκη και ο Παύλος κάνουν πλέον ανακωχή. Η Αθηνά, ανεξάρτητα με ό,τι της λένε, αποφασίζει να ακολουθήσει το ένστικτό της. Ένα σκοτεινό σχέδιο αρχίζει να αποκαλύπτεται…

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 127

Η Αθηνά αποκαλύπτει αυτά που πιστεύει για τον Μάνο στον Αχιλλέα, αλλά εκείνος δεν την πιστεύει και αρχίζει να ανησυχεί ότι όλο αυτό της έχει γίνει εμμονή. Η Λεϊλά, με τη βοήθεια της Αθηνάς και της Ελπίδας, απαλλάσσεται απ’ τις κατηγορίες εναντίον της και ετοιμάζεται να φύγει με την Αζίζα. Σε έντονο κλίμα συγκίνησης η Αλίκη κι η Εύα τις αποχαιρετούν. Η Άρτεμις προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγγένειά της με την Λήδα για να γλυτώσει την καταγγελία εναντίον της κι αυτό τις φέρνει σε σύγκρουση. Η Αθηνά, ακούγοντας τη συμβουλή του Χρήστου, αποφασίζει να απομακρυνθεί με το μωρό απ’ την πόλη. Τίποτα, όμως, δεν θα εξελιχθεί όπως περιμένει και ο κίνδυνος καραδοκεί…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 128

Η Αθηνά είναι σίγουρη πια πως ο Στέφανος άρπαξε το παιδί της από το αυτοκίνητο και τον καλεί στο Τμήμα για κατάθεση. Η Άρτεμις παραδέχεται το λάθος της στη Λήδα με την ελπίδα να την πείσει να μην προχωρήσει σε καταγγελία. Ο Παύλος και η Αλίκη έρχονται πιο κοντά όταν βγαίνουν οι δυο τους σε ένα εστιατόριο για να γιορτάσουν την επανασύνδεση της Αζίζας με την οικογένεια της. Ο Παύλος νιώθει όμορφα για την σχέση που έχει αναπτύξει με την Αλίκη, όμως πάνω που αρχίζει να αισθάνεται ξανά ζωντανός, δέχεται μία απρόσμενη επίσκεψη από ένα πρόσωπο του παρελθόντος... Ο Μιχάλης, πληγωμένος από τον χωρισμό του με τη Νέλλη, αποφασίζει να φύγει από την Καβάλα. Η αστυνομία βρίσκει το πτώμα μίας γυναίκας κοντά στη φάρμα. Όλα δείχνουν πως πρόκειται ξανά για χτύπημα του κατά συρροή δολοφόνου που σκοτώνει νοσοκόμες πάντα με τον ίδιο τρόπο. Στον τόπο του εγκλήματος ανακαλύπτουν ένα στοιχείο, που θα τους οδηγήσει στους υπαλλήλους της φάρμας και ο Χρήστος στρέφει τις υποψίες του στον Αντρέα. Όλοι ανησυχούν για την Αθηνά και πιστεύουν πως η εμμονή της με τον Στέφανο την κάνει να χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα. Ο Αχιλλέας της προτείνει μία αγωγή με φάρμακα. Η Αθηνά βρίσκεται σε απόγνωση που κανείς δεν την πιστεύει και αποφασίζει να κάνει μία πολύ δραστική κίνηση…

Στον ρόλο της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, η Μυρτώ Αλικάκη

Στον ρόλο του ΑΝΤΡΕΑ, ο Λάζαρος Βασιλείου

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Κορονοϊός - 25η Μαρτίου: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αιγάλεω: πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι κι έπεσε κι αυτή

Gallery