Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: αυπνία, υπέρταση και πόνος στον αυχένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την αυπνία. Τι λένε άνθρωποι που τη βιώνουν;

Ποιες πρωτεΐνες της διατροφής μάς προστατεύουν από την υπέρταση;

Γιατί πρέπει να διδάσκουμε στα κορίτσια μας να είναι γενναία και όχι τέλεια;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 26 Μαρτίου, στις 12:00.

Ποιος είναι ο ανησυχητικός πονοκέφαλος που εμφανίζεται σε νέες γυναίκες;

Πως ελέγχουμε τις θερμίδες όταν τρώμε εκτός σπιτιού;

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος στον αυχένα, που οφείλεται σε γαστρεντερολογικά προβλήματα;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Βιασμός – Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει η 18χρονη περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και βοριάδες το Σάββατο