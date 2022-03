Ουκρανία: Στη Ρουμανία η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων

Κόσμος

Με τη βοήθεια του υπουργείου Εξωτερικών κατάφερε να διαφύγει από τη Μαριόπουλη και την Ουκρανία Αλεξάνδρα Προτσένκο.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, Αλεξάνδρα Προτσένκο, προερχόμενη από τη Μαριούπολη, πέρασε πριν από λίγο τα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας, όπου έγινε δεκτή από κλιμάκιο της Ομάδας Συντονισμού του υπουργείου Εξωτερικών υπό τον επικεφαλής Φραγκίσκο Κωστελλένο, σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΞ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, με τη συνδρομή της Ομάδας Συντονισμού, της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, καθώς και της Ελληνικής Κοινότητας Ρουμανίας, η κ. Προτσένκο κατευθύνεται στο Βουκουρέστι, όπου θα καταλύσει σήμερα και αναμένεται αύριο να μεταβεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

