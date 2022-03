Κοινωνία

Παρέλαση 25ης Μαρτίου – Χαϊδάρι: Σημαιοφόρος και παραστάτες τρία αδέλφια (εικόνες)

Οι τρεις μαθητές που ηγήθηκαν της παρέλασης ήταν αδέλφια. Και δεν ήταν η πρώτη φορά.

Τρία αδέλφια, μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου παρέλασαν μαζί για την 25η Μαρτίου και μάλιστα ο ένας ήταν σημαιοφόρος και οι άλλοι δύο παραστάτες.

Οι Αλέξανδρος Λουκάκης (μαθητής Γ Λυκείου τμήματος Γ3) , Χάρης-Παναγιώτης Λουκάκης (μαθητής Γ Λυκείου τμήματος Γ2) και Αντώνης-Χρυσοβαλάντης Λουκάκης (μαθητής Γ Λυκείου τμήματος Γ3).

Το ίδιο είχε συμβεί και την 28η Οκτωβρίου με σημαιοφόρο εκείνη την φορά τον Αντώνη-Χρυσοβαλάντη Λουκάκη και παραστάτες πάλι τα άλλα δύο αδέλφια.