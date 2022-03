Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: επισκέφθηκε Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία (εικόνες)

Κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να επισκεφτεί αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» εδάφους του ΝΑΤΟ, επισκέφτηκε σήμερα Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μετά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφου Air Force One στο Ρζεσζόφ, 80 χλμ. από τα σύνορα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε μια πολυαναμενόμενη επίσκεψη, διάρκειας δύο ημερών, συναντώντας τους στρατιώτες της 82ης αμερικανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας.

Αυτή η μεραρχία, η τελευταία που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν το περασμένο καλοκαίρι, είναι μέρος των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για να ενισχύσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Ανατολική Ευρώπη και των οποίων τα 10.500 μέλη βρίσκονται κυρίως στην Πολωνία, αστειεύτηκε με στρατιώτες που κουρεύονταν.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν, με κοστούμι και ριγέ πουκάμισο αλλά χωρίς γραβάτα, κάθισε ανάμεσα σε στρατιώτες σε μια τραπεζαρία, για να φάει μια φέτα πίτσα.

«Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ», επανέλαβε πολλές φορές στους παρόντες στρατιώτες. Χαμογελαστός, έκανε πολλές χειραψίες και έβγαλε φωτογραφίες, αρπάζοντας κάποια στιγμή ο ίδιος ένα τηλέφωνο για να βγάλει μια selfie.

«Βρίσκεστε στο επίκεντρο μιας μάχης μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχίας», είπε ο Τζο Μπάιντεν σε μια σύντομη ομιλία του. «Αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, πραγματικά σημαντικό», είπε.

Με την επίσκεψη αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να συμβολίσει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν τις χώρες του ΝΑΤΟ, μια υποχρέωση που ο Τζο Μπάιντεν έχει πολλές φορές χαρακτηρίσει «ιερή».

Ο Μπάιντεν ανάμενεται να έχει συναντήσεις με επίκεντρο την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και στην περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα αναμενόταν να υποδεχτεί τον Αμερικανό ομόλογό του στο αεροδρόμιο στο Ρζεσζόφ αλλά δεν τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς το αεροπλάνο του παρουσίασε τεχνικά προβλήματα.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στη Βαρσοβία για συνομιλίες με Πολωνούς ηγέτες και επίσκεψη σε κέντρο υποδοχής Ουκρανών προσφύγων.

Ο Μπάιντεν πρόκειται να ολοκληρώσει αυτήν την επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται ένα μήνα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αύριο Σάββατο με μια ομιλία που ο Λευκός Οίκος υπόσχεται «σημαντική» και «σημαντική».

Η επίσκεψη στην Πολωνία έρχεται την επομένη μιας ημέρας με έντονη διπλωματική δραστηριότητα στις Βρυξέλλες, όποτ ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι «ενωμένο όσο ποτέ» μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.