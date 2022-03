Οικονομία

Πατάτες τηγανιτές: Εκτός εστίασης λόγω ηλιελαίου; (βίντεο)

Επιχειρηματίες της εστίασης εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κατάργησης του βασικότερου πιάτου του τραπεζιού.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα φάω σε ταβέρνα τηγανητή πατάτα και καλαμαράκια». «Χωρίς καλαμαράκια δεν γίνεται». «Κανένα τραπέζι δεν γίνεται χωρίς πατάτα τηγανητή».

Αυτές είναι μερικές από τις σκέψεις που μοιράστηκαν πολίτες στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο κόσμος μίλησε. Μια πιθανή αφαίρεση της τηγανητής πατάτας από το μενού ή η αύξηση στην τιμή των τηγανητών όπως τα καλαμαράκια, θα είναι ίσως το πιο ηχηρό χτύπημα στην εστίαση. Οι καταστηματάρχες δίνουν «μάχη» πάντως για να κρατήσουν τις τιμές, παρότι το κόστος από το ηλιέλαιο έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

«Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα ανέβουν οι τιμές λίγο. Κάποια στιγμή αν πάει έτσι θα τα ανεβάσουμε», δήλωσε ο Γιάννης Μερτζάνης, ιδιοκτήτης ταβέρνας.

Οι άνθρωποι της εστίασης ελπίζουν να μην συνεχιστεί το ράλι των ανατιμήσεων, καθώς οι αυξήσεις θα μετακυλήσουν αναγκαστικά στον καταναλωτή. Όπως λένε στον ΑΝΤ1 η τιμή στα 10 λίτρα ηλιέλαιου ήταν προ πολέμου στα 8.50 ευρώ. Τώρα η τιμή είναι σχεδόν τριπλάσια και ξεπερνά τα 30 ευρώ.

«Αυτή την στιγμή πιο δύσκολο είναι την τηγανίσεις την πατάτα παρά να την προμηθευτείς. Από ότι έχω ακούσει από συναδέλφους που έχουν γύρους και σουβλάκια στο χέρι θέλουν να σταματήσουν τις πατάτες και έχουν δίκιο οι άνθρωποι», λέει ο Φώτης Μιχόπουλος, επίσης ιδιοκτήτης ταβέρνας.

Οι επαγγελματίες εκφράζουν φόβους ότι την καλοκαιρινή περίοδο που έρχεται, θα δυσκολευτούν να δουλέψουν τα καταστήματά τους και αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ψησίματος για τα τηγανιτά, όπως το ελαιόλαδο, με συνέπεια ωστόσο την αύξηση της τιμής.

