Μητσοτάκης - Σύνοδος Κορυφής: το πλαφόν στο φυσικό αέριο μεταξύ των λύσεων

Τι δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων για τα μέτρα για την ακρίβεια και την πιθανότητα μιας επισιτιστικής κρίσης.

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «χθες είχαμε μία ουσιαστική συζήτηση με τον Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώσαμε την επιμονή μας να βαδίσουμε μαζί στο μονοπάτι των κυρώσεων. Εκφράσαμε τη δυσαρέσκεια μας για το γεγονός πως κάποιες χώρες, και μέλη του ΝΑΤΟ δεν συμβαδίζουν με τις κυρώσεις, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα τους. Προσκάλεσα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αποφασίσαμε επίσης μαζί με άλλες χώρες και ειδικά την Γαλλία να οργανώσουμε ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη, όπου η Ρωσία δυστυχώς βάλλει χωρίς διάκριση μεταξύ στρατιωτών και αμάχων. Μακάρι η Ρωσία να αντιληφθεί πως αυτή η πρακτική την απομονώνει».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι «στα της ενέργειας είχαμε μία δύσκολη συζήτηση. Δεν είχαμε πριν από το Συμβούλιο Κορυφής καταφέρει να βρούμε κοινό τόπο. Επιτύχαμε να υπάρξει ρητή αναφορά στο πλαφόν της τιμής του φυσικού αερίου. Έχουμε ζητήσει η πρόεδρος της Κομισιόν να μιλήσει με όλους τους βασικούς παίκτες, προκειμένου να προτείνει λύσεις μεταξύ των οποίων και το πλαφόν. Παραμένει ανοιχτό επίσης το ζήτημα του τρόπου που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η κομισιόν έχει συμφωνήσει να υποβάλλει προτάσεις εντός του Μαΐου».

Πρόσθεσε δε ότι «με μεγάλη χαρά ακούσαμε τις προτάσεις της Κομισιόν ότι η ΕΕ θα μπορεί κεντρικά να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τις μεγάλες χώρες παραγωγούς του καυσίμου. Παρά τις δυσκολίες και τις μικρές εντάσεις που καταγράφηκαν στη συζήτηση, καταλήξαμε σε κοινά συμπεράσματα, που είναι θετικά ώστε η ΕΕ να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της για να σπάσει το παιχνίδι των κερδοσκόπων και να μην χρηματοδοτούμε τελικώς τον πόλεμο της Ρωσίας. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι σε θέση να επωμιστεί μόνη της το βάρος των υπέρογκων τιμών».

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι «ένα θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση, έχω συγκαλέσει μία τέτοια σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προσεχή Δευτέρα. δεν αφορά την χώρα μας αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μία τέτοια κρίση».

Σχετικά με την επισιτιστική κρίση ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα και τόνισε πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι παρόλα αυτά για μία παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

