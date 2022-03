Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: η συμβιβαστική λύση και η ειδική άδεια σε Ισπανία - Πορτογαλία

Τι αποφασίστηκε στην επεισοδιακή Σύνοδο Κορυφής για την ενεργειακή κρίση και τη Ρωσία.

Οι ηγέτες της ΕΕ χορήγησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία ειδική άδεια να διαχειρίζονται τις δικές τους τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι αυτό ήταν εφικτό επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν σχετικά υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα και πολύ λίγες διασυνδέσεις με άλλα μέρη του δικτύου της ΕΕ.

"Συμφωνήσαμε για μια ειδική μεταχείριση που είναι δυνατή για την Ιβηρική χερσόνησο, έτσι ώστε η Ιβηρική χερσόνησος να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να διαχειριστεί τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος", είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στο Βρυξέλλες.

Ντράγκι: Η Κομισιόν θα συζητήσει με τα εμπλεκόμενα μέρη επιλογές για να χαλαρώσει η κρίση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επιλογές για να χαλαρώσει η κρίση στην αγορά ενέργειας που επιδεινώθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές φυσικού αερίου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες διανομής και άλλους», είπε ο Ντράγκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι 27 συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απαίτηση από τη Ρωσία να λάβει πληρωμές σε ρούβλια για τις εξαγωγές φυσικού αερίου της θα αντιπροσωπεύει παραβίαση της σύμβασης.

Μακρόν: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εντολή να κάνει κοινές αγορές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εντολή να προβαίνει σε κοινές αγορές ενέργειας, προκειμένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλύτερο έλεγχο στον ενεργειακό εφοδιασμό της και στην αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν είπε επίσης σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου.

Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν ραγδαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

