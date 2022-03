Αθλητικά

Άννα Κορακάκη: Ο κορονοϊός την βγάζει εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η ανάρτηση της ολυμπιονίκη μέσω της οποίας ανακοινώνει πως χάνει το πρωτάθλημα της Νορβηγίας.

Η ίδια η Άννα Κορακάκη, με ανάρτησή της, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, ενημέρωσε πως έχει προσβληθεί από κορονοϊό, εξαιτίας του οποίου δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκοποβολής στη Νορβηγία. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης βρίσκεται ήδη στη Νορβηγία, αλλά παραμένει σε καραντίνα για τρίτη ημέρα σε ξενοδοχείο, καθώς βρέθηκε θετική στην Covid-19, στο τεστ που υποβλήθηκε κατά την άφιξή της. Όπως αναφέρει δε δεν το περνάει με ιδιαίτερη ευκολία. Η Άννα Κορακάκη δεν παρέλειψε να ευχηθεί «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα μας και τους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα» ανήμερα της εθνικής εορτής.

Η Άννα Κορακάκη έγραψε στο Facebook: «Αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχοντας προσβληθεί από τον ιό COVID-19, με πολύ μεγάλη λύπη, δεν εκπροσωπώ τη χώρα μας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10μ. που λαμβάνει χώρα στη Νορβηγία. Βρέθηκα θετική στα τεστ που υποχρεούνται όλες οι αποστολές να υποβληθούν κατά την άφιξή τους. Ως εκ τούτου, βρίσκομαι για τρίτη ημέρα σε καραντίνα στο ξενοδοχείο, όπως και για όσο ορίζουν τα πρωτόκολλα της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων και του κράτους της Νορβηγίας. Δεν το περνάω με ιδιαίτερη ευκολία, αισιοδοξώ όμως με τις ημέρες να ανακάμψω και να επιστρέψω διπλά δυνατότερη στους αγώνες μας! Εύχομαι περαστικά σε όλους όσοι νοσούν και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και τους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα!».

