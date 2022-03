Κόσμος

Σαουδική Αραβία: έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Aramco (εικόνες)

Οι αντιδράσεις της Τζέντα και ο αντίκτυπος για το Grand Prix που βρίσκεται πολύ κοντά στην αποθήκη.

Μια αποθήκη του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco επλήγη από επίθεση στην Τζέντα, δήλωσε μια πηγή στο Reuters.

Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν ένα τεράστιο πέπλο καπνού να υψώνεται στον ουρανό της πόλης.

Η οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση «βαθιά μέσα στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας».

Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην πίστα αγώνων όπου θα διεξαχθεί το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, 2ο στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.

«Είμαστε ενήμεροι για την επίθεση στον σταθμό διανομής της Aramco στη Τζέντα νωρίτερα σήμερα το απόγευμα», δήλωσε η εταιρεία προώθησης αγώνων Saudi Motorsport Company, συμπληρώνοντας:

Οι διοργανωτές του αγώνα παραμένουν σε άμεση επαφή με τις αρχές ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με τη F1 και τη FIA, για να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου θα συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί».

Μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού φαινόταν να υψώνεται πάνω από την Τζέντα στα ανατολικά της πίστας που βρίσκεται στις όχθες της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς τα αυτοκίνητα έκαναν τα πρώτα δοκιμαστικά τους το μεσημέρι της Παρασκευής (25/3).

Η έναρξη του δεύτερου γύρου των δοκιμαστικών καθυστέρησε κατά 15 λεπτά, με τις ομάδες και τους οδηγούς να καλούνται σε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της F1, Stefano Domenicali.

«Η Formula 1 ήταν εξαρχής σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές μετά την κατάσταση που σημειώθηκε σήμερα», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της FIA, προσθέτοντας:«Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το Grand Prix μπορεί να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί και θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με αυτές και όλες τις ομάδες και θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».