Εθνική Ελλάδος: “Διπλό” κόντρα στη Ρουμανία

Θετικό το αποτέλεσμα στον φιλικό αγώνα κόντρα στη Ρουμανία με το ντεμπούτο του Πογιέτ στον πάγκο της "γαλανόλευκης".

Πρώτο... δείγμα, πολύ θετικό στην «εποχή» του Γκουστάβο Πογιέτ στην Εθνική Ελλάδας! Έχοντας εξαιρετική παρουσία επί 60 λεπτά σε όλες τις γραμμές του γηπέδου, η «γαλανόλευκη» ομάδα επικράτησε με 1-0 της Ρουμανίας σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο "Stadionul Steaua" του Βουκουρεστίου, δείχνοντας διάθεση να ανεβάσει μετά από καιρό τα αγωνιστικά στάνταρντς της. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με έξοχη κεφαλιά στο 39’ σημείωσε το γκολ της Εθνικής Ομάδας, ενώ ακυρώθηκε -λανθασμένα- ως οφσάιντ καθαρό τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη στο 22’. Το δοκάρι του Ρους στο 70’ ήταν ότι καλύτερο επέδειξαν Ρουμάνοι σε όλο το ματς.

Η Ελλάδα μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι και με διάθεση να «τρέξει» τους Ρουμάνους από τα πρώτα λεπτά, με τον Πογιέτ να δείχνει ξεκάθαρο προσανατολισμό για να «βάλει» εξαρχής στο επιθετικό κομμάτι τους πλάγιους μπακ (Ρότα και Τσιμίκα), ζητώντας παράλληλα πίεση και γρήγορες μεταβάσεις από τους τρεις μεσοεπιθετικούς (Λημνιό, Μάνταλο, Πέλκα), πίσω απ’ τον Γιακουμάκη.

Μόλις στο 4’ η Ελλάδα είχε την πρώτη τελική της στο ματς, όταν Λημνιός έκανε την παράλληλη μπαλιά από τα δεξιά προς τον Γιακουμάκη, ο οποίος έκανε την προβολή αλλά έστειλε τη μπάλα έξω. Στο 6’ ο Κίρικες πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ κι έστειλε τη μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ρότα «δοκίμασε» το πόδι του έξω απ’ την περιοχή με την προσπάθειά του να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

Η επιθετική διάθεση της «γαλανόλευκης» ομάδας συνεχίστηκε, με τον Πέλκα να μην μπορεί να «ακουμπήσει» την μπάλα προς του Νίτσα, έπειτα από πολύ ωραίο γύρισμα του Γιακουμάκη στο 15’, ενώ στο 16’ από λάθος του Ρότα, ο Μιτρίτσα μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε μόνος του από τα αριστερά, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 22’ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή των Ρουμάνων, ο Πέλκας έβγαλε ασίστ προς τον Γιακουμάκη, ο οποίος σκόραρε, όντας απόλυτα καλυπτόμενος απ’ τον Καμόρα. Ο Ισπανός διαιτητής Μπενγκοετσέα, αν και στην αρχή μέτρησε το γκολ, έπειτα από ένα λεπτό, μετά από... δεύτερη υπόδειξη του β’ βοηθού του το ακύρωσε λανθασμένα ως οφσάιντ, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των παικτών της Εθνικής ομάδας.

Στο 30’ ο Μάνταλος γύρισε την μπάλα προς τον Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι της Ρουμανίας, ενώ στο 39’ ήρθε το γκολ για την Εθνική Ομάδα. Από νέα φάση διαρκείας στα καρέ της Ρουμανίας, ο Ρότα έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς τον Μπουχαλάκη, που ερχόταν με φόρα στην «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Ελλάδα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, οι Ρουμάνοι προσπάθησαν να γίνουν λίγο πιο πιεστικοί, όμως η μοναδική απειλή τους ήταν δύο σουτ του Μάριν που πέρασαν πάνω απ’ τα δοκάρια του Βλαχοδήμου.

Οι αλλαγές που έκανε ο Έντι Ιορντανέσκου έκαναν αρκετά πιο επιθετική τη Ρουμανία στο τελευταίο ημίωρο, με τους γηπεδούχους να φτάνουν κοντά στην ισοφάριση στο 70’ με κεφαλιά του Ρους, με την μπάλα να χτυπάει στο δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου και να περνάει άουτ.

Ο ίδιος παίκτης είχε δύο λεπτά αργότερα άλλη μία πολύ καλή κεφαλιά, την οποία απομάκρυνε καταπληκτικά ο γκολκίπερ της Εθνικής Ομάδας. Στο τελευταίο τέταρτο οι γηπεδούχοι πίεσαν κι άλλο για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, όμως το καλό «διάβασμα» της ελληνικής άμυνας, «απορρόφησε» κάθε επιθετική προσπάθεια των Ρουμάνων και η Εθνική Ομάδα έφτασε σε μία δίκαιη νίκη. Επόμενο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας την Τρίτη (29/3, 21:00) στην Ποντγκόριτσα με το Μαυροβούνιο.

Διαιτητής: Ρικάρντο Μπενγκοετσέα (Ισπανία)

Κίτρινες: Μάνταλος, Μπακασέτας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Έντι Ιορντανέσκου): Νίτσα, Ράτιου, Κίρκες, Ρους (88’ Ντραγκουσίν), Καμόρα (75’ Τόσκα), Μάριν, Μπορντεάνου (75’ Μιχάιλα), Μιτρίτσα (62’ Ποπέσκου), Τσικιλντάου, Μαξίμ (62’ Ιβάν), Τζ. Πούσκας (62’ Τανάσε).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Σιώπης, Μπουχαλάκης (57’ Δουβίκας), Λημνιός (58’ Μπακασέτας), Μάνταλος (81’ Αλεξανδρόπουλος), Πέλκας (81’ Χατζηγιοβάνης), Γιακουμάκης (72’ Παυλίδης).

