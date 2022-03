Αθλητικά

Κύργιος: Πρόστιμο για τη ρακέτα που πέταξε

Ακριβά θα πληρώσει την αντίδρασή του ο Ελληνοαυστραλός παίκτης του τένις.

Ο Ελληνοαυστραλός Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων από την ATP, για τη συμπεριφορά του μετά τον αγώνα με τον Ράφα Ναδάλ στο Indian Wells νωρίτερα αυτό τον μήνα, όταν πέταξε (κι έσπασε) τη ρακέτα του και παραλίγο να χτυπήσει ένα ball boy.

Μετά την ήττα του -με 7-6(0), 5-7, 6-4- ο Κύργιος έσπασε τη ρακέτα του στο έδαφος κι αυτή αναπήδησε και παραλίγο να χτυπήσει ένα ball boy. Ο 28χρονος τενίστας είχε επίσης και έναν υβριστικό διάλογο με φίλαθλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ «συγκρούστηκε» επανειλημμένα με τον κόσμο και τον διαιτητή καρέκλας.

Ο Κύργιος τιμωρήθηκε με 20.000 δολαρίων για αντιαθλητική συμπεριφορά και 5.000 δολαρίων για υβριστική συμπεριφορά, δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της ATP.

Μετά τον μεταξύ τους αγώνα, ο Ναδάλ είπε πως η ATP έπρεπε να επανεξετάσει τα πράγματα και να λάβει αποφάσεις για να αποφύγει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Γενικά πολλοί παίκτες το τελευταίο διάστημα έχουν ζητήσει αυστηρότερες ποινές για να περιορίσουν τα ξεσπάσματα αθλητών, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν στους πρόσφατους αγώνες.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός Τζένσον Μπρουκσμπαϊ πέταξε τη ρακέτα του απογοητευμένος και χτύπησε κατά λάθος ένα ball boy, κατά τη διάρκεια της νίκης του στον α’ γύρο επί του Φεντερίκο Κόρια στο στο Miami Open, λαμβάνοντας ποινή πόντου.

