Πέθανε ο Στάθης Καρράς

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Στάθη Καρρά.

Έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας Στάθης Καρράς.

Ο Στάθης Καρράς είχε καταγωγή από το Καρπενήσι, είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά και ήταν από τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Τηλεόρασης.

Για πολλά χρόνια υπήρξε παρουσιαστής ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών σε ΥΕΝΕΔ και ΕΡΤ και αρχισυντάκτης στην κρατική τηλεόραση.

Εργάστηκε στον ημερήσιο και περιοδικό αθηναϊκό Τύπο ως ελεύθερος ρεπόρτερ, οικονομικός και πολιτικός συντάκτης και σχολιαστής. Πολυετής ήταν η παρουσία του στις εφημερίδες Εστία και Βραδυνή.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και είχε τιμηθεί με το Βραβείο Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση. Παράλληλα ήταν τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, από την οποία επίσης είχε τιμηθεί με λογοτεχνικό βραβείο.

Ανάμεσα στα λογοτεχνικά του έργα περιλαμβάνονται τα βιβλία «Λογοτεχνικά πορτραίτα», «Ελληνική μνήμη», «Λοχίας Λομπάρντι», «Ο νεκρός καβαλάρης», «Όταν οι άνθρωποι θεοπλαστούν» και «Φωνές στην Έρημο».

