Euroleague: Η Μπαρτσελόνα πρώτη και... μαθηματικά

Ως πρώτη της κανονικής περιόδου προκρίθηκε στα πλέι οφ της Euroleague η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» νίκησαν άνετα, με 88-67 τη Φενερμπαχτσέ για την 32η αγωνιστική, στο Παλάου Μπλαουγκράνα και εξασφάλισαν και... μαθηματικά την πρώτη θέση, έχοντας ρεκόρ 21-5. Οι Νίκολα Μίροτιτς και Άλεξ Αμπρίνες σημείωσαν από 18 πόντους πετυχαίνοντας μαζί 10 εύστοχα τρίποντα. Ο πρώτος είχε 4/5 έξω από τα 6.75 και ο δεύτερος 6/7.

Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και ξέφυγαν με +20 (71-49) με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Ο Νικ Καλάθης μοίρασε 10 ασίστ, πέτυχε 5 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο. Από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης που έχει λίγες μαθηματικές ελπίδες για την οκτάδα και τα πλέι οφ κορυφαίος ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 42-34, 70-49, 88-67

Νίκη για την Άλμπα επί του Ερυθρού Αστέρα

Νίκη στη Mercedes Benz Arena, με 74-70, πέτυχε η Άλμπα επί του Ερυθρού Αστέρα στο Βερολίνο, ένα αποτέλεσμα που μπορεί ακόμη και να στερήσει την παρουσία στα πλέι οφ για την ομάδα του Βελιγραδίου. Μετά το 61-61 στο 34ο λεπτό, τα "Albatros" απάντησαν με 13-9. Κυρίως, όμως όταν Ντέγιαν Νταβίντοβατς μείωσε στο καλάθι (72-70) στα 39΄΄, ήταν το φάουλ του Νίκολα Κάλινιτς που έστειλε στη γραμμή των βολών τον Λιουκ Σίκμα, ο οποίος με 2/2 «σφράγισε» το θετικό αποτέλεσμα για την γερμανική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 37-35, 58-57, 74-70

