Πολιτική

Πούτιν: 15ετή φυλάκιση σε όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για αξιωματούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πούτιν έφερε νόμο για 15ετή φυλάκιση σε όσους Ρώσους αξιωματούχους στο εξωτερικό διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε χθες, Παρασκευή, νόμο που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών για όσους κρίνονται ένοχοι για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με το έργο αξιωματούχων στο εξωτερικό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Οι ποινές είναι ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται σε νόμο που τέθηκε σε ισχύ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο οποίος είχε σκοπό να τιμωρήσει όσους διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μόσχα έκρινε αναγκαίο το συγκεκριμένο μέτρο επειδή ορισμένοι διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις πρεσβείες της Ρωσίας και άλλους ρωσικούς οργανισμούς στο εξωτερικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει η 18χρονη περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Foo Fighters: Πέθανε ο Τέιλορ Χόκινς