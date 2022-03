Κοινωνία

Νεκρά αδέρφια στην Πάτρα: Οι τοξικολογικές και το σενάριο ασφυκτικού θανάτου (βίντεο)

Καθοριστικές θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την έρευνα. Φως στο μυστήριο θα δώσει ο θάνατος του τρίτου παιδιού. Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Λέων.



Καθοριστικές θεωρούνται οι επόμενες ημέρες, για την έρευνα σχετικά με τα τρία κοριτσάκια στην Πάτρα, που έχασαν τη ζωή τους, μέσα σε τρία χρόνια. Ο θάνατος και τριών παιδιών ερευνάται από την Αστυνομία με εντολή εισαγγελέα και τα τα σενάρια είναι πολλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών επισκέφθηκαν τόσο το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όσο και το Ωνάσειο, προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη 3,5 ετών Μαλένα που έφυγε από τη ζωή το 2019 και την 9χρονη Τζωρτζίνα που άφησε την τελευταία της πνοή τον περασμένο Ιανουάριο, επίσης στο νοσοκομείο παίδων.



Οι επόμενες μέρες κρίνονται καθοριστικές για την έκβαση της πολύκροτης υπόθεσης.

Φως στο μυστήριο θα δώσει ο θάνατος του τρίτου παιδιού, με την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρίας.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Γρηγόρης Λέων είμαστε σε φάση που επαναξιολογούνται επίσημα από μια επιτροπή η πρώτη αιτία θανάτου και πρέπει να επαναξιολογηθεί και η δεύτερη.

Σημείωσε ακόμα ότι θα έχουμε μια νέα αιτία θανάτου μέσα στις επόμενες ημέρες και τόνισε ότι τα δεδομένα είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, η μαρτυρία της μητέρας την οποία χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντική και τρίτο στοιχείο όπως ανέφερε είναι οι ιατρικοί φάκελοι που μελετώνται.

Για το αν έχει αποκλειστεί το σενάριο ασφυκτικού θανάτου ο κ. Λέων τόνισε ότι για τους δυο πρώτους θανάτους υπάρχει ένα «ισχυρό σενάριο ασφυκτικού θανάτου». Στον τρίτο θάνατο πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τόνισε και πρόσθεσε ότι η τοξικολογική εξέταση θα μας δώσει την πληροφορία αν έχει επιδράσει κάποια τοξική ουσία στην Τζωρτζίνα, ενώ ανέφερε ότι στα δυο πρώτα περαστικά δεν υπάρχει τοξική ουσία.

Ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Πελοπόννησος, περιέγραψε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τι περνάει η μητέρα των τριών παιδιών καθώς η κοινή γνώμη την αντιμετωπίζει ως φόνισσά, ενώ αυτή δεν είναι καν κατηγορούμενη. Επιπλέον, όπως είπε παράλληλα με την έρευνα που διεξάγεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τρέχει ακόμα μία έρευνα από την Εισαγγελία της Πάτρας.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής, αποκάλυψε ότι υπήρχε και δεύτερο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από γιατρό, όπου έλεγε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

