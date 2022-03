Πολιτική

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για τον Σαϊντού που κινδυνεύει με απέλαση. Οι αλλαγές στην Παιδεία με το νέο νομοσχέδιο. Τι αποκάλυψε για την επιδότηση στο φοιτητικό ρεύμα.



Ένα γιγαντιαίο κύμα συμπαράστασης, έχει προκαλέσει η περίπτωση του πρόσφυγα, Σαϊντού Καμαρά, που αρίστευσε στο Λύκειο, κινδυνεύει όμως να απελαθεί, καθώς δεν τηρεί τα κριτήρια για ανανέωση της άδειας παραμονής.

Ο νεαρός που κατάφερε να φύγει από την ακραία φτώχεια στην Γουϊνέα, έφτασε στην χώρα μας, το 2019. Ο ίδιος έχει εκμυστηρευτεί πως πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια εξαιτίας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Το σχολείο του έχει ήδη ζητήσει την παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε ο μαθητής να μην απελαθεί

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε το υπουργείο Παιδείας ανέλαβε πρωτοβουλία για την υπόθεση. Όπως είπε το υπουργείο ήρθε σε επαφή με την δικηγόρο του Σαϊντού και πρότειναν να ενισχυθεί ο φάκελος του παιδιού, με τις πολύ καλές επιδόσεις του στο σχολείο και την ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως η υπόθεση του Σαϊντού θα εκδικαστεί την Τετάρτη. παράλληλα, έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με το σχολείο και τους καθηγητές του παιδιού, αλλά και την στήριξη που έχει λάβει από τους συμμαθητές του.

Ο Σαϊντού είναι μία περίπτωση υποδειγματικής ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική κοινότητα, υπογράμμισε η κ. Κεραμέως και τόνισε ότι ο καθηγητές και οι συμμαθητές του έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια.

Μάλιστα η Νίκη Κεραμέως έκανε και ανάρτηση για το θέμα στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Σχετικά με την υπόθεση του Σαϊντού Καμαρά, ο Διευθυντής, οι Καθηγητές, οι συμμαθητές του & το Υπ. Παιδείας μεριμνήσαμε για την ενίσχυση του φακέλου του με υλικό σχετικά με τη συμμετοχή και απόδοσή του στο σχολικό περιβάλλον. Θα αναμένουμε την απόφαση της Αρχής Προσφυγών. — Niki Kerameus (@nkerameus) March 26, 2022

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Στις αλλαγές που φέρνει στην εκπαίδευση το νέο νομοσχέδιο αναφέρθηκε, επίσης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το εσωτερικό Erasmus. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας φοιτητής θα μπορεί να πηγαίνει για ένα 6μηνο και σε άλλη σχολή που τον ενδιαφέρει.

Παράλληλα, θεσπίζεται βιομηχανικό διδακτορικό σε συνεργασία με βιομηχανίες, ενώ αλλάζουν οι διαδικασίες στην επιλογή των καθηγητών πανεπιστημίου. Ακόμα θα υπάρξει πλήρες πλαίσιο για την δημιουργία start ups εταιρειών μέσα στο πανεπιστήμιο και τέλος έκανε λόγο για κοινά και διπλά πτυχία.

Διορισμοί

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας για 12 χρόνια το ελληνικό δημόσιο δεν είχε κάνει κανένα διορισμό και τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στον διορισμό 16.200 εκπαιδευτικών. Όπως είπε οι προσπάθειες συνεχίζονται, με στόχο να αποφευχθεί η στρεβλή πρακτική του αναπληρωτή καθηγητή και σημείωσε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται ώστε φέτος να γίνουν και άλλοι διορισμοί.

Επιδότηση στο φοιτητικό ρεύμα

Η Νίκη Κεραμέως αποκάλυψε ότι στόχος είναι να επιδοτείται το φοιτητικό ρεύμα, και μάλιστα η επιδότηση αναμένεται να δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Όπως είπε αναμένεται υπουργική απόφαση στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Παιδιά από την Ουκρανία

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στα παιδιά που λόγω του πολέμου φεύγουν από την Ουκρανία. Όπως είπε ήδη 150 παιδιά έχουν εγγραφεί σε ελληνικά σχολεία σε ειδικό πρόγραμμα ένταξης, ενώ όπως είπε υπάρχει και προγράμματα διερμηνείας για γονείς και παιδιά, σε συνεργασία με την Unicef.

