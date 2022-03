Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία γα φωτιά που εκδηλώθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 5 το πρωί για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε κτήριο επί των οδών Λιοσίων και Ιουλιανού. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες και έσβησε τη φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς.

Για το συμβάν διενεργεί έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Λιοσίων στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 26, 2022

