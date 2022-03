Πολιτική

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να απευθυνθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένεται να απευθυνθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ομιλία του αναμένεται να διαρκέσει 20 λεπτά.

Σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, τη Δευτέρα 28/3, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας Σεργίι Σουτένκο θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κων. Τασούλα, για να οριστικοποιηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε χθες ο Πρωθυπουργός με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Φιλιππίνες: Το ηφαίστειο Τάαλ “βρυχάται” (εικόνες)