Οικονομία

Ενέργεια: Κόντρα Οικονόμου – Τσίπρα για τις αυξήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο twitter προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιάννη Οικονόμου.



«Η κυβέρνηση έχει ρεύμα. Στα καρτέλ», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με σποτ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που περιλαμβάνει και αποσπάσματα από την αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό στη Βουλή για το ζήτημα των «υπερκερδών» των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Η κυβέρνηση έχει ρεύμα. Στα καρτέλ. Στα funds και στους ιδιώτες μετόχους, στους οποίους πούλησε το 17% της ΔΕΗ. Στις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας. Στους ισχυρούς που κερδίζουν, ενώ εσύ δεν αντέχεις να πληρώσεις τον λογαριασμό».

Η κυβέρνηση έχει ρεύμα.

Στα καρτέλ.

Στα funds και στους ιδιώτες μετόχους, στους οποίους πούλησε το 17% της ΔΕΗ.

Στις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας.

Στους ισχυρούς που κερδίζουν, ενώ εσύ δεν αντέχεις να πληρώσεις τον λογαριασμό. pic.twitter.com/36WjHNdmPy — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) March 26, 2022

Άμεση, ωστόσο, ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο κ. Τσίπρας παρότι έχει συλληφθεί επανειλημμένα να ψευδολογεί, συνεχίζει να καταφεύγει σε σοφιστείες και λεκτικά πυροτεχνήματα. Την αξιοπιστία που έχουν οι υπολογισμοί και οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, την γνωρίζουν καλά οι πολίτες.



Η κυβέρνηση προσπαθεί με πράξεις να μετριάσει τις επιπτώσεις των αυξήσεων στη ζωή των Ελλήνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που κάνει, όπως και στην πανδημία, είναι να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτή την κρίση προκειμένου να κερδοσκοπίσει πολιτικά, ελπίζοντας κάτι να μείνει στο τέλος από τη λαϊκίστικη προπαγάνδα του.



Οι πολίτες βλέπουν, συγκρίνουν και καταλαβαίνουν».





Ειδήσεις σήμερα:

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Μiami Open: Ο Κύργιος απέκλεισε τον Ρούμπλεφ