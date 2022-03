Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: “Πυρά” από τα κόμματα για τις δηλώσεις Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων τις αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής.

«Στη χθεσινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποδείχτηκε η ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη αλλά και τα συμφέροντα που πραγματικά εξυπηρετεί», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του. «Αν και αρνητικός πρωταθλητής στις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη», προσθέτει ειδικότερα, «δεν διεκδίκησε αλλά έχασε και την ευκαιρία να κερδίσει κάτι για την πατρίδα μας, όσο και αν προσπαθούν κυβέρνηση και φιλικά μέσα να θολώσουν τα πραγματικά αποτελέσματα του χθεσινού συμβουλίου».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «η απόφαση επισημαίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα να εφαρμόσει τα μέτρα της εργαλειοθήκης της Κομισιόν, που από τον Οκτώβριο του 2021 προτείνει μείωση των φορολογικών βαρών στα καύσιμα, καθώς και τη φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών». «Μέτρα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «που άλλες χώρες υλοποιούν, που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει εδώ και μήνες, αλλά ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να εφαρμόσει». Επίσης αναφέρει ότι «δίνει τη δυνατότητα σε κράτη μέλη να εφαρμόσουν επιπλέον μέτρα για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το πλαφόν στα κέρδη ή και στις τιμές χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια», για να σημειώσει πως «η διακριτή αναφορά σε Ισπανία και Πορτογαλία από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία απόδειξη ότι υπάρχουν λύσεις αλλά ο κ. Μητσοτάκης όχι απλά δεν τις διεκδίκησε αλλά τις αρνήθηκε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα» και ειδικότερα ότι «ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να στηρίξει τους καταναλωτές και την οικονομία με ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους ρεύματος», αλλά «παραπέμπει συνεχώς σε αιτίες έξω από την Ελλάδα και σε λύσεις που θα έρθουν από την Ευρώπη για να κρύψει την ανεπάρκειά του αλλά και τη στήριξη που παρέχει στην αισχροκέρδεια και στα ουρανοκατέβατα κέρδη στη χώρα μας». «Οι καταναλωτές όμως και οι επιχειρήσεις ξέρουν. Οι λογαριασμοί που λαμβάνουν έχουν υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης», καταλήγει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΙΝΑΛ: Η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας

Από την πλευρά του, το Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του αναφέρει: «Η χθεσινή αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι της κυβέρνησης για να χαθεί και άλλος χρόνος αφήνοντας τους πολίτες -και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους- έρμαια της κερδοσκοπίας των αγορών ενέργειας. Οφείλει άμεσα, όπως ήδη έχουν κάνει και άλλα κράτη, να προχωρήσει χωρίς ήξεις αφήξεις στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και να επιβάλει πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής στην λιανική τιμή. Αξιοσημείωτο είναι ότι Ισπανία και Πορτογαλία πέτυχαν να εξαιρεθούν και πλέον έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έκτακτα εθνικά μέτρα. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε ως επιχείρημα η χαμηλή ενεργειακή διασυνδεσιμότητα της χώρας μας για να τύχει και η Ελλάδα αντίστοιχης ευνοϊκής ρύθμισης;»

ΚΚΕ: Η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση με τις ευρωενωσιακές δεσμεύσεις

«Οι αποφάσεις της ΕΕ για την αγορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG και για επιτάχυνση της λεγόμενης «πράσινης μετάβασης», φορτώνουν ακόμη μεγαλύτερα βάρη στους λαούς και ρίχνουν περισσότερο «λάδι» στη φωτιά της ενεργειακής φτώχειας, αφού ενισχύουν τις αιτίες που την προκαλούν και την οξύνουν. Ουσιαστικά η «απεξάρτηση» από το ρώσικο φυσικό αέριο μετατρέπεται σε εξάρτηση από το αμερικανικό» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και τις δηλώσεις Μητσοτάκη».

«Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός, όπως και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από σχεδιασμούς που θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, απότοκο των οποίων είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτοί οι ανταγωνισμοί, εξάλλου, διαπερνούν και την ίδια την ΕΕ -εξαιτίας των διαφορετικών συμφερόντων των κρατών μελών- οξύνοντας τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της κι αποκαλύπτοντας ξανά τι κρύβεται πίσω από τις βαρύγδουπες διακηρύξεις περί «κοινοτικής αλληλεγγύης» προσθέτει το ΚΚΕ στο σχόλιό του και τονίζει καταλήγοντας: «Η λύση βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που υπηρετούν η ΕΕ και η κυβέρνηση της ΝΔ. Βρίσκεται στη σύγκρουση με τις ευρωενωσιακές δεσμεύσεις, στη διεκδίκηση άμεσων και πραγματικών μέτρων ανακούφισης, στη σχεδιασμένη αξιοποίηση του συνόλου των ενεργειακών πηγών της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια και φτηνή ενέργεια για το λαό».

Ελληνική Λύση: Ο πρωθυπουργός επέστρεψε με άδεια χέρια

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «την ώρα που χώρες όπως η Πορτογαλία και Ισπανία κατάφεραν να προασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, ο πρωθυπουργός επέστρεψε με άδεια χέρια. Οι Έλληνες θα συνεχίσουν να καταληστεύονται από τους κερδοσκόπους της ενέργειας, διότι η κυβέρνηση αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ανίκανη να υπερασπίσει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία. Όπως άλλωστε συνέβη και με τις υποτιθέμενες «κυρώσεις» κατά της Τουρκίας που ουδέποτε επεβλήθησαν, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να μάχεται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, επιδίδεται σε δημόσιες σχέσεις και ασκήσεις υποτέλειας. Η ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, πριν η καταστροφή που επιφέρει γίνει μη αναστρέψιμη».

ΜέΡΑ25: Ήταν όλα τόσο γνώριμα, τόσο προβλέψιμα, τόσο αποκαρδιωτικά

Για προβλέψιμη όσο και αποκαρδιωτική εικόνα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 αναφορικά με τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής.

Ειδικότερα, «το είδαμε στην κρίση της Ευρωζώνης. Το είδαμε και στην εμβολιαστική πολιτική για τον κορωνοϊό. Το είδαμε και χθες, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τα ενεργειακά. Ήταν όλα τόσο γνώριμα, τόσο προβλέψιμα, τόσο αποκαρδιωτικά:

H E.E. σε ένα θέμα ζωτικής σημασίας έκανε για μια ακόμα φορά "πολύ λίγα, πολύ αργά", κλωτσώντας ένα πρόβλημα στο μέλλον ελπίζοντας ότι θα λυθεί από μόνο του, αφήνοντας στο ενδιάμεσο τους πολίτες να υφίστανται τις συνέπειες στις ζωές τους.

Ο προσωπάρχης της "Μητσοτάκης Α.Ε." για ακόμα μια φορά δεν τόλμησε να κακοκαρδίσει τα εγχώρια συμφέροντα που τον στηρίζουν, ούτε να ορθώσει εθνική φωνή στο ευρωπαϊκή Σύνοδο.

Και φυσικά, η επικοινωνιακή τακτική του προσωπάρχη της "Μητσοτάκης Α.Ε." ήταν να κάνει το μαύρο άσπρο: να παρουσιάσει την ανυπαρξία του σαν επιτυχία, την διαιώνιση της προστασίας των κερδών των ολιγαρχών σαν "αποφασιστικότητα να συγκρατήσουμε τις τιμές".

Επιπλέον, «το "ανήκομεν εις την Δύσιν", κωδική ονομασία για τις ΗΠΑ, μόλις έγινε οικονομικά εξαιρετικά προσοδοφόρο-για τις ΗΠΑ», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 που καταλήγει ως εξής: «Αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά, ότι όταν μια χώρα υπερασπίζεται σθεναρά το καλό των πολιτών της, όπως έκαναν η Ισπανία κι η Πορτογαλία, όχι μόνο δεν "κινδυνεύει τη θέση της στην Ευρώπη", αλλά οι υπάκουοι Μητσοτάκηδες αυτού του κόσμου υποχρεώνονται να το παρουσιάσουν αυτό σαν "μικρές εντάσεις, που κάποιες φορές δραματοποιούνται από τα ΜΜΕ"».





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Θεμέλιος λίθος για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

Ενέργεια: Κόντρα Οικονόμου – Τσίπρα για τις αυξήσεις

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη