Πολιτική

Στην Σούδα το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο θα συμμετάσχει στην μεγάλη πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 22».

Στην ναυτική βάση Μαραθίου στη Σούδα κατέπλευσε το πρωί το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Το πλοίο προσέγγισε στη βάση συνοδεία ρυμουλκών, προκειμένου να συμμετάσχει στην μεγάλη πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 22» που διοργανώνει η χώρα μας από την Δευτέρα 28 Μαρτίου έως την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022. Το «Charles de Gaulle», κατέπλευσε στη Σούδα, απο τον όρμο του Φαλήρου όπου ειχε αγκυροβολήσει τις προηγούμενες μέρες.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή του FIR Αθηνών και θα συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα εκτός από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις:

• Η Γαλλία με το Αεροπλανοφόρο CHARLES DE GAULLE από το οποίο θα επιχειρούν Μαχητικά Αεροσκάφη Rafale και Αεροσκάφος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (Airborne Early Warning – AEW) E2C Hawkeye.

• Οι ΗΠΑ με Μαχητικά Αεροσκάφη F-15 και με Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος MQ-9 Reaper.

• Το Ισραήλ με Μαχητικά Αεροσκάφη F-16, Αεροσκάφος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AEW) G-550 και Αεροσκάφους Εναέριου Ανεφοδιασμού (Air – Air Refueling – AAR) B-707.

• Η Ιταλία με Μαχητικά Αεροσκάφη TORNADO.

• Η Κυπριακή Δημοκρατία με Ελικόπτερο AW139.

• Η Σλοβενία με αεροσκάφη PC-9Μ.

Επίσης στην Άσκηση θα συμμετέχουν με προσωπικό η Αυστρία και ο Καναδάς, και με παρατηρητές η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Αυστρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, το Κουβέιτ, η Κροατία, το Μαρόκο και η Σαουδική Αραβία.

Φωτογραφία: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης