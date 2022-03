Κοινωνία

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της

Σοκαρισμένη η γειτονιά από το περιστατικό. Εκτός κινδύνου είναι τα δύο μικρά παιδιά. Τι εξετάζουν οι Αρχές.



Συγκλονισμένη παραμένει η γειτονιά στο Αιγάλεω, όπου χθες μια γυναίκα πέταξε τα δυο ανίψια της, 3 και 5 ετών, από το μπαλκόνι και στη συνέχεια πήδηξε και αυτή στο κενό.

Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Άννα Νικολάου, μίλησε με μια γυναίκα που είδε το συμβάν. Συγκεκριμένα, είπε πως όταν ήρθε η 42χρονη που πέταξε τα παιδιά από το μπαλκόνι, λογομάχησε με τη μητέρα των παιδιών για άγνωστο λόγο, έπειτα ανέβηκε στο σπίτι και μετά από μια ώρα περίπου πέταξε τα παιδιά στο κενό, στην συνέχεια πέταξε γλάστρες και μετά έπεσε και η ίδια.

Η γυναίκα που μίλησε στον ΑΝΤ1, είπε πως μετά το συμβάν πήρε το ένα από τα δυο παιδάκια να το ηρεμήσει και να του βάλει καθαρά ρούχα.

Όπως έχει γνωστό τόσο τα παιδιά όσο και η θείας τους δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ωστόσο, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι εάν η 42χρονη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

