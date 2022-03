Κόσμος

Ουκρανία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του Sky News ακολουθούσε κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας, με προορισμό το πολιορκημένο Τσερνίχιβ.

Συνεργείο του βρετανικού Sky News ακολουθούσε κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς το πολιορκημένο Τσερνίχιβ όταν δέχθηκε επίθεση.

Οπερατέρ και δημοσιογράφοι προσπαθούν να προστατευτούν από τα θραύσματα βομβών διασποράς.

Στο σημείο διεξάγονται σκληρές μάχες ανάμεσα στους Ρώσους εισβολείς και τους ουκρανούς υπερασπιστές.

Αποτελεί το τελευταίο πέρασμα διαφυγής των αμάχων από την πολιορκημένη πόλη.

Καθώς το βαν με το δημοσιογραφικό συνεργείο προσπαθεί να απομακρυνθεί, η κάμερα καταγράφει πολίτες να έχουν πέσει στο έδαφος, σε χωράφια προσπαθώντας να καλυφθούν από τα πυρά και τις βόμβες.

Οι δημοσιογράφοι του βρετανικού δικτύου, βρίσκουν καταφύγιο μέσα σε ένα εγκαταλελειμένο γυμναστήριο, εκεί βρίσκεται και μια ομάδα εθελοντών.

Ανάμεσα στις μάχες προσπαθούν να επικοινωνήσουν με μέλη των οικογενειών τους.

Όταν το τηλεοπτικό συνεργείο επιχειρεί να βρει τρόπο για να φύγει από την επικίνδυνη περιοχή, τους προσεγγίζει ένα ασθενοφόρο. Ο οδηγός του, Γιούρι Ζεμφρόσκι έχει τραυματιστεί.

Ο Γιούρι Ζεμφρόσκι δέχεται τις πρώτες βοήθειες και συνεχίζει την αποστολή του να βοηθήσει συμπατριώτες του στέλοντοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Πήλινος στρατός: Το θαύμα από τερακότα με την ελληνική υπογραφή (εικόνες)

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης