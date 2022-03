Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Πάνω από 3 εκατ. οι αεροπορικές θέσεις από Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Τουρισμού εκτίμησε ότι οδεύουμε σε μία εξαιρετική χρονιά ενίσχυσης των τουριστικών ροών από τη Γαλλία.

Tην έναρξη του Συνεδρίου «Forces de Ventes» του γαλλικού ταξιδιωτικού οργανισμού Selectour, που διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΕΟΤ στο Λουτράκι κήρυξε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο τουριστικών πρακτορείων στη Γαλλία, στο οποίο ανήκουν 1.200 τουριστικά γραφεία σε όλη τη γαλλική επικράτεια και σε γαλλόφωνες αγορές.

Στην ομιλία του, ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το Συνέδριο ιδιαίτερα σημαντικό, σε μια χρονιά που οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις από τη Γαλλία προς τη χώρα μας ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια και επισήμανε ότι η σχέση των Γάλλων με την Ελλάδα είναι μία σχέση ζωής, καθώς ο μέσος Γάλλος επισκέπτεται τη χώρα μας κατά μέσο όρο 4 φορές στη ζωή του: ως παιδί, ως φοιτητής, ως νέο ζευγάρι και ως γονιός.

«Τον περασμένο Οκτώβριο κατά την επίσκεψή μου στη Διεθνή τουριστική έκθεση Top Resa στο Παρίσι, στελέχη του γαλλικού Τουρισμού μού είπαν ότι η Ελλάδα "έσωσε" την τουριστική αγορά της Γαλλίας τα χρόνια της πανδημίας. Και είναι γεγονός, διότι είχαμε αυστηρά και σαφή πρωτόκολλα για την ασφάλεια όλων, ενώ επικοινωνήσαμε έγκαιρα και με καθαρό μήνυμα», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «διευθύνων σύμβουλος πολύ μεγάλης γαλλικής αεροπορικής εταιρείας μού επισήμανε ότι κατά την περίοδο της επιστροφής από τις διακοπές, αντί να ρωτάμε τους γνωστούς και τους συναδέλφους "πού πήγατε διακοπές φέτος;", πλέον ρωτάμε "σε ποιο μέρος της Ελλάδας πήγατε διακοπές φέτος;"».

Ο κ. Κικίλιας εκτίμησε ότι οδεύουμε σε μία εξαιρετική χρονιά ενίσχυσης των τουριστικών ροών από τη Γαλλία, καθώς τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός των κρατήσεων για την Ελλάδα στη γαλλική αγορά είναι πολύ δυναμικός και για αυτό το καλοκαίρι. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ξεπερνά ακόμη και τα δεδομένα του 2019, χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

ΑΕΚ: Έσπασαν πούλμαν των ακαδημιών της