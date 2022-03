Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα μαστροπείας στο κέντρο της Αθήνας

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και και μία γυναίκα. Ο εφιάλτης που έζησε νεαρή γυναίκα με το παιδί της στα χέρια των δραστών.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, που προέβαινε στην κατ’ επάγγελμα γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπής, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της 23-3-2022 στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τρείς αλλοδαποί, μία 22χρονη γυναίκα και δύο άνδρες 22 και 23 ετών, μέλη της οργάνωσης. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω είναι ακόμη δύο επιπλέον αλλοδαποί.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, εμπορίας ανθρώπων, παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η αρχή και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Μετανάστευσης.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι η συλληφθείσα αλλοδαπή, εκμεταλλευόμενη την ευάλωτη θέση της παθούσας και με την υπόσχεση μεγάλης χρηματικής απολαβής για εργασία στη χώρα μας, απέσπασε τη συναίνεση της και αρχές Φεβρουαρίου, συνοδευόμενη από την κατηγορούμενη, αφίχθη μαζί με το ανήλικο τέκνο της, στην Αθήνα.

Κατά την άφιξή της, οι συλληφθέντες παρακράτησαν τα ταξιδιωτικά της έγγραφα και την εγκατέστησαν μαζί με το τέκνο της σε διαμέρισμα, όπου διέμεναν και οι ίδιο, επιτηρώντας πλήρως τις κινήσεις της.

Έκτοτε και σε καθημερινή βάση, με συνεχείς απειλές ακόμα και χρήση σωματικής βίας, την μετέφεραν σε οίκο ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, όπου προέβαιναν στην γενετήσια εκμετάλλευσή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων οργάνωσε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλαβε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και απελευθέρωσε την αλλοδαπή και το ανήλικο τέκνο της.

Στην αλλοδαπή-θύμα εμπορίας ανθρώπων- καθώς και στο ανήλικο τέκνο της παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

