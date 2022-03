Κόσμος

Μπάιντεν: Οι πρόσφυγες της Ουκρανίας δεν είναι ευθύνη μόνο της Πολωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ από την Πολωνία προς τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και προς τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε σήμερα στον πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα ότι θεωρεί πως το Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την συλλογική άμυνα για όλους τους συμμάχους, είναι μια "ιερή" δέσμευση.

"Θεωρούμε το Αρθρο 5 μια ιερή υποχρέωση και να είστε βέβαιοι γι΄αυτό", είπε ο Μπάιντεν στη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την Πολωνία για τη στήριξη του ΝΑΤΟ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν "βασίζεται στη διαίρεση, στο να μπορέσει να διαχωρίσει την ανατολική από τη δυτική πτέρυγα" εκτίμησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, πρόσθεσε ο ίδιος, δεν έχει καταφέρει να το πράξει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Πολωνία που δέχτηκε πρόσφυγες από την Ουκρανία. "Αναγνωρίζουμε ότι η Πολωνία αναλαμβάνει μια σημαντική ευθύνη, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μόνο η Πολωνία".

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαρθρώθηκε σπείρα μαστροπείας στο κέντρο της Αθήνας

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της