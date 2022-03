Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: νέες εκρήξεις στη Λβιβ (βίντεο)

Ακύρωση της παράτασης απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κιέβου. Τρόμος στην πόλη Λβιβ μετά από εκρήξεις.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για πάνω από έναν μήνα και οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν πως επικεντρώνει την επίθεση στο Ντονμπάς.

Οι μάχες συνεχίζονται σε πολλές Ουκρανικές πόλεις όπως το Κίεβο και σύμφωνα με βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, σφοδρά πλήττεται η Λβιβ, στα ανατολικά της χώρας, στην οποία έχουν καταφύγει εκατοντάδες άμαχοι για να μπορέσουν να διαφύγουν από τη χώρα.

Heavy smoke in the sky, Lviv was reportedly hit by three missiles. Sires and ambulances all over the city. pic.twitter.com/Oqumty8KXr — Kawoon Khamoosh (@KawoonKhamoosh) March 26, 2022

New video shows smoke rising over the city center of Lviv, Ukraine, in the wake of a loud blast. https://t.co/xIkIcf3Xng pic.twitter.com/QzWiMs9eB9 — ABC News (@ABC) March 26, 2022

Η πόλη του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στον στόχαστρο δύο ρωσικών βομβαρδισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram.

«Πραγματοποιήθηκαν δύο επιδρομές με πυραύλους εντός των ορίων της πόλης Λβιβ», ανέφερε ο Κοζίτσκι σε μια διαδικτυακή ανάρτηση.

Τα πλήγματα στοχοθέτησσαν μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης, το Λιτσάκιβσκι, χωρίς να είναι προς το παρόν γνωστό τι είδους κτίριο ή υποδομή επλήγη.

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα κτίριο ή άλλες υποδομές επλήγησαν δεν έχουν επιβεβαιωθεί», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης.

Ένας κάτοικος της συνοικίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σε κοντινή απόσταση υπήρχε μια αποθήκη καυσίμων.

Ο κυβερνήτης ανήρτησε στο Telegram ένα βίντεο με τον ίδιο να οδηγάει, λέγοντας πως επιστρέφει στο σημείο. «Όλα βρίσκονται υπό έλεγχο, θα ακολουθήσουν (νεότερες) πληροφορίες, παραμείνετε ήρεμοι», δηλώνει.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις ισχυρές εκρήξεις στα περίχωρα της πόλης.

Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης είχε κάνει λόγο για τρεις ισχυρές εκρήξεις στα ανατολικά περίχωρα του Λβιβ.

Τσερνίχιβ: Εγκλωβισμένοι 44 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Ο δήμαρχος της πόλης Τσερνιχίβ στη βόρεια Ουκρανία είπε σήμερα ότι 44 βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές για θεραπεία καθώς η πόλη έχει αποκοπεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στο σύνορο με τη Λευκορωσία, είναι ουσιαστικά περικυκλωμένη, δήλωσαν χθες τοπικές αρχές και προειδοποίησαν ότι έχει καταστεί αδύνατο να απομακρυνθούν οι άμαχοι ή να φθάσει στην πόλη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς μια γέφυρα, η οποία συνδέει την πόλη με την πρωτεύουσα της Ουκρανίας προς τον νότο έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ο δήμαρχος του Τσερνιχίβ, Βλαντισλάβ Ατροσένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για 44 τραυματίες που έχουν ανάγκη από επείγουσα θεραπεία.

"Δεν μπορούν να επιβιώσουν εδώ εξαιτίας της βαρύτητας των τραυμάτων τους, χρειάζεται επειγόντως να μεταφερθούν", είπε.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι στην πόλη παραμένουν έως και 130.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα, θέρμανση ή προμήθειες πόσιμου νερού και ότι η πόλη βρίσκεται υπό σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τον πόλεμο ο πληθυσμός της πόλης ήταν περίπου 290.000 κάτοικοι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις του.

"Θύμα" του πολέμου και το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Χάρκοβο

Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν σήμερα το μνημείο του Ολοκαυτώματος κοντά στο Χάρκοβο.

Χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter: «Ρώσοι εισβολείς πυρπόλησαν και κατέστρεψαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη χαράδρα Ντρομπίτσκι Γιαρ στα περίχωρα του Χαρκόβου. Οι Ναζί επέστρεψαν ακριβώς 80 χρόνια μετά»

russian invaders fired on and damaged Holocaust Memorial in Drobitsky Yar on the outskirts of Kharkiv. The Nazis have returned. Exactly 80 years later.#RussianWarCrimesinUA @naftalibennett pic.twitter.com/eJS8ttepEg — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 26, 2022

Κίεβο: Άκυρη η παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας

O δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα υπάρξει παράταση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο Κίεβο, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα.

Το πρωί ο δήμαρχος είπε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα παραταθεί και θα ισχύει από τις 8.00 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7.00 π.μ. της Δευτέρας, 28 Μαρτίου.

Ωστόσο, αργότερα ανακοινώθηκε ότι τελικά η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα παραμείνει ως είχε, δηλαδή από τις 8.00 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7.00 π.μ. της Κυριακής.

