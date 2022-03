Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ο κατηγορούμενος για το βιασμό της ανήλικης κόρης της συντρόφου του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία για τον 58χρονο που φέρεται να βίαζε τη 13χρονη κόρη της συντρόφου του.

Τα στοιχεία του 53χρονος που είχε συλληφθεί ύστερα από καταγγελία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της συντρόφου του και την απειλούσε πως εάν αποκαλύψει το παραμικρό θα χώριζε τη μητέρα της, η οποία πάσχει από σοβαρή ασθένεια, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

H ανήλικη εκμυστηρεύτηκε τον εφιάλτη που ζούσε σε γυναίκες εκπαιδευτικούς του σχολικού της περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: "Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 53χρονου ημεδαπού, για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανήλικου παθόντα που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο κατ’ εξακολούθηση, παρουσίαση πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο τον οποίο τον έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει και να τον φυλάσσει έστω και προσωρινά κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση."

Πρόκειται για:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388457 και 2310-388458 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν: Οι πρόσφυγες της Ουκρανίας δεν είναι ευθύνη μόνο της Πολωνίας

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της