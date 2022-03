Υγεία - Περιβάλλον

Η “Ώρα της Γης”: Πότε σβήνουμε όλοι τα φώτα

Σήμερα Σάββατο 26 Μαρτίου είναι η «Ώρα της Γης», αφιερωμένη φέτος στη βιώσιμη διατροφή.

Στο κρίσιμο θέμα της βιώσιμης διατροφής, δεδομένου ότι η τροφή (προετοιμασία, προσφορά) αποτελούσε πάντα μια πράξη αγάπης και μια χειρονομία αλληλεγγύης, εστιάζει η φετινή «Ώρα της Γης», που είναι σήμερα, 26 Μαρτίου, στις 20:30.

Ταυτόχρονα η τροφή αποτελεί τον ισχυρότερο δεσμό του ανθρώπου με τη φύση, καθώς οι διατροφικές συνήθειες και επιλογές έχουν άμεση επιρροή στο περιβάλλον συνολικά.

Η «Ώρα της Γης», η μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για το περιβάλλον, διοργανώνεται για 15η χρονιά και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ώστε να ενώσουν τη φωνή τους και να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «θέλουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους. Θέλουμε έναν κόσμο ασφαλή, όπου ο κάθε άνθρωπος θα έχει ίσες ευκαιρίες να εκπληρώσει τα όνειρά του».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του WWF, η Γη είναι αυτή που προσφέρει όλα όσα έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να επιβιώσει, καθώς για την παραγωγή της τροφής απαιτούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι, όπως είναι η γη και το νερό. Το σύγχρονο διατροφικό μοντέλο εξαντλεί τον πλανήτη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι ο τρόπος, με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα σήμερα είναι η πρωταρχική αιτία για την απώλεια βιοποικιλότητας, ενώ ευθύνεται και για το περίπου 25% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Ήδη, χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην «Ώρα της Γης», ενώ δεκάδες φορείς έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του WWF Ελλάς να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν φέτος, μεταξύ άλλων, η Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, ο Δήμος Αθηναίων σβήνοντας τα φώτα στο Δημαρχείο και την Τεχνόπολη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συσκότιση εμβληματικών κτιρίων της πόλης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κάστρο Μονεμβασιάς, το Κάστρο Άμφισσας, ο Δήμος Περιστερίου, καθώς και πολλοί ακόμα δήμοι ανά τη χώρα.

Επιπλέον, για μια ακόμα χρονιά, στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Τέλος, στην ακόμη μεγαλύτερη διάδοση του μηνύματος για την προστασία της φύσης συμβάλει φέτος και η ΕΡΤ, συμμετέχοντας ενεργά στην «Ώρα της Γης», μέσω της ενημέρωσης του κοινού της, των εργαζομένων της αλλά και τη συμβολική συσκότιση της πρόσοψης του Ραδιομεγάρου Αγίας Παρασκευής.

