Πόλεμος στην Ουκρανία - Τσαβούσογλου: ευπρόσδεκτοι ο Ρώσοι ολιγάρχες στην Τουρκία

Η Άγκυρα, αντιτίθεται επί της αρχής στις κυρώσεις που επέβαλαν οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ.

Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσδεκτοι στην Τουρκία αλλά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο προκειμένου να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Τουρκία έχει ασκήσει αυστηρή κριτική εις βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά αντιτίθεται επί της αρχής στις κυρώσεις που επέβαλαν οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ.

"Αν ρώσοι ολογάρχες... ή όποιοι ρώσοι πολίτες θέλουν να επισκεφθούν την Τουρκία, φυσικά και μπορούν", είπε ο Τσαβούσογλου απαντώντας σε μια ερώτηση στο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Ντόχα.

"Αν εννοείτε αν αυτοί οι ολιγάρχες μπορούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, τότε φυσικά αν είναι νόμιμη και όχι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, θα το εξετάσω. Αν είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, τότε είναι άλλο ζήτημα", δήλωσε ο τούρκος υπουργός.

Υπενθυμίζουμε πως δύο υπερπολυτελείς θαλαμηγοί που ανήκουν στον ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβις έχουν ελλιμενιστεί σε τουρκικά θέρετρα.

