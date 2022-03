Κόσμος

Πολωνία: 4χρονη Ουκρανή πρόσφυγας μοιράζει τα παιχνίδια της σε άλλα παιδάκια (βίντεο)

Ένα κοριτσάκι, που έζησε τη φρίκη του πολέμου και τον ξεριζωμό, δείχνει μεγαλείο ψυχής, μοιράζοντας τα λίγα παιχνίδια της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ράγισε καρδιές η 4χρονη που χθες μοίρασε τα παιχνίδια της σε προσφυγόπουλα, έξω από τον σταθμό των τρένων στο Πψεμις, στην Πολωνία. Η Εβελίνκα, όπως είναι το όνομά της, είναι και η ίδια πρόσφυγας από την Ουκρανία.

Ήταν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η Τζούλια έπαιρνε την απόφαση να εγκαταλείψει την Ουκρανία με την κόρη της, Εβελίνκα. Η 4χρονη, είναι το κοριτσάκι που συγκίνησε τους πάντες, όταν άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού του και μοίρασε τα παιχνίδια του στα προσφυγόπουλα.

«Είδε τον κόσμο εδώ έξω και κατάλαβε τα πάντα. Ήταν δική της η απόφαση, μόνη της, θέλησε να δώσει τις δύο κούκλες της σε αυτά τα κοριτσάκια και μου είπε "μήπως να δώσουμε και καμιά σοκολάτα και ό,τι έχουμε που μπορούμε να το δώσουμε;"», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της 4χρονης.

Η νεαρή γυναίκα και η κόρη της έχουν εγκατασταθεί σε διαμέρισμα απέναντι από το σταθμό των τρένων στο Πψεμις. Καθημερινά βλέπει γυναίκες σε απόγνωση, με τα παιδιά τους ταλαιπωρημένα. Στα πρόσωπά τους, αναγνωρίζει τον εαυτό της και την μικρή Εβελίνκα.

«Στεναχωριέμαι κάθε φορά που βλέπω κόσμο να έρχεται εδώ από την Ουκρανία με έναν μόνο σάκο, τους βλέπω και λυπάμαι γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου....Ήρθαμε και εμείς εδώ με ένα μόνο σακίδιο, προσπαθώντας να προστατεύσω την κόρη μου, από όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν ήθελα να τα δει όλα αυτά....», λέει η νεαρή μητέρα.

Η Τζούλια συγκατοικεί με μία φίλη της και το μικρό της αγοράκι, μαζί προσπαθούν να φτιάξουν και πάλι τις ζωές τους. Σε βίντεο αποτυπώνονται, οι πρώτες ανέμελες στιγμές τους στην Πολωνία, μαζί με τα παιδιά τους.

«Μένω αυτή τη στιγμή εδώ με τη φίλη μου, τα παιδιά πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και ψάχνουμε για δουλειά εδώ....», εξηγεί η Τζούλια.

Η μικρούλα, έδειξε σε όλους, τι πάει να πει «μοιράζομαι». Και η ίδια αναγκάστηκε να στερηθεί το παιχνίδι, όσο κράτησε το μακρύ ταξίδι, μέχρι την Πολωνία και θέλησε να προσφέρει με τον τρόπο που μπορούσε, χαρά σε άλλα παιδάκια.

