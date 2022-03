Αθλητικά

Ο Ντι Μαρία αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής

Η δήλωση του άσου της Παρί που έρχεται να «ταράξει τα νερά» μετά τη φυγή και του Μέσι.

Μετά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος υποσχέθηκε να κάνει «απολογισμό για πολλά πράγματα» μετά το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, ο Άνχελ Ντι Μαρία μίλησε επίσης για το μέλλον του, μετά τη νίκη με 3-0 της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας.

«Ήταν μάλλον ο τελευταίος μου αγώνας με τη φανέλα της Αργεντινής», σχολίασε ο 34χρονος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Ένας τρόπος να πει ότι θα αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ; Πιθανό, γιατί η Αργεντινή δεν έχει ακόμη προγραμματίσει κάποιον αγώνα μπροστά στους οπαδούς της πριν από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.

Η «Αλμπισελέστε» πρέπει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ισημερινό στις 30 Μαρτίου και μετά την Ιταλία στο Γουέμπλεϊ την 1η Ιουνίου, πριν από μια σειρά φιλικών αγώνων, με τους αντίπαλους και τις έδρες αυτών των αγώνων να απομένει να καθοριστούν.

