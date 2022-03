Αθλητικά

IFAB: Μόνιμος ο κανόνας των πέντε αλλαγών

Μονιμοποιείται ο κανόνας των πέντε αλλαγών, που ισχύει προσωρινά τις δύο τελευταίες σεζόν.

Από προσωρινός γίνεται μόνιμος: ο κανόνας των πέντε αλλαγών, που χρησιμοποιείται προσωρινά τις δύο τελευταίες σεζόν, ιδίως λόγω του πλαισίου υγείας μετά την πανδημία της Covid-19, θα γίνει μόνιμος και θα συμπεριληφθεί στους κανονισμούς παιχνιδιού που ορίζει η IFAB.

«Η προσωρινή τροποποίηση που επιτρέπει στους συλλόγους να κάνουν πέντε αλλαγές (με περιορισμένο αριθμό δυνατοτήτων αντικατάστασης) αποτελεί πλέον μέρος του κανόνα 3», εξηγεί ένα έγγραφο σχετικά με τις αλλαγές για τη σεζόν 2022-2023, που γνωστοποιήθηκε από την IFAB.

Εκτός από τις πέντε αλλαγές επικυρώθηκαν κι άλλες τροποποιήσεις, όπως ο κανόνας που αφορά τον τερματοφύλακα σε πέναλτι. Κατά την εκτέλεση, ο τελευταίος πρέπει να έχει το ένα πόδι πάνω ή πίσω από τη γραμμή.

«Προηγουμένως, ο τερματοφύλακας έπρεπε να έχει το ένα πόδι στη γραμμή του τέρματος όταν εκτελείται ένα πέναλτι (στη διάρκεια του αγώνα ή στη διαδικασία των πέναλτι). Επομένως, εάν ο τερματοφύλακας είχε το ένα πόδι μπροστά από τη γραμμή του τέρματος και το άλλο πίσω από τη γραμμή, αυτό θεωρούνταν τεχνική παράβαση. Το κείμενο έχει αναδιατυπωθεί για να μην τιμωρηθεί αυτή η θέση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να σταθεί ούτε μπροστά ούτε πίσω από τη γραμμή του τέρματος», αναφέρεται στην εξήγηση της IFAB.

Ένας νέος κανόνας, επίσης, ορίζει ότι ένα μέλος του επιτελείου μπορεί να προειδοποιηθεί ή να αποβληθεί κατά τη διαδικασία των πέναλτι. Τέλος, ο κανονισμός 12 έχει μια αναδιατύπωση του κειμένου που καθιστά δυνατή την αποσαφήνιση της θέσης του ελεύθερου λακτίσματος, σε περίπτωση που ένας παίκτης εγκαταλείψει το γήπεδο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

