Αθλητικά

Formula 1: Ο Πέρες στην pole position

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Σουμάχερ, ο απροσδόκητος αποκλεισμός του Χάμιλτον και η πρωτιά του Μεξικανού.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1 στην Σαουδική Αραβία σημαδεύτηκαν από την σφοδρότατη σύγκρουση του Μικ Σουμάχερ (νωρίτερα είχε πέσει στις μπαριέρες και ο Νίκολας Λατίφι), τον αποκλεισμό-σοκ του Λιούις Χάμιλτον στην Q1, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά το 2017, αλλά και την πρώτη pole position στην καριέρα του Σέρχιο Πέρες, με τον Μεξικανό να κάνει τον ταχύτερο χρόνο και ν΄ αφήνει πίσω του τους οδηγούς της Ferrari, το νικητή του Μπαχρέιν, Σαρλ Λεκλέρ και τον Κάρλος Σάινθ, ενώ τέταρτος ήταν ο πρωταθλητής του 2021, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)!

Στη διάρκεια του δεύτερου κύκλου (Q2) των κατατακτήριων δοκιμών, ο νεαρός Γερμανός οδηγός της Χάας Μικ Σουμάχερ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με συνέπεια να πέσει με τρομερή δύναμη (με ταχύτητα 280 χλμ) στις μπαριέρες στην στροφή 12 κι αμέσως να βγει η κόκκινη σημαία.

Η πρόσκρουση ήταν πλευρική κι ο Σουμάχερ βγήκε μετά από λίγο από το μονοθέσιό του έχοντας τις αισθήσεις του, οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο ιατρείο της πίστας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Τζέντα για να υποβληθεί σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν εάν θα μπορέσει να "τρέξει" στον αγώνα της Κυριακής. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που το αυτοκίνητο της Haas καταστράφηκε ολοσχερώς, σε βαθμό που οι άνθρωποι της πίστας δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να το φορτώσουν στο γερανό!

Νωρίτερα, στην Q1, ο Καναδός "πιλότος" της Williams, Νίκολας Λατίφι χτύπησε δύο φορές στις μπαριέρες, ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες. Εξετάστηκε, μάλιστα, προληπτικά στο κέντρο υγείας της πίστας, όπου δεν διαπιστώθηκε κάτι το ανησυχητικό για την υγεία του.

Ο πρώτος κύκλος των επίσημων δοκιμαστικών εξελίχθηκε σε "εφιάλτη" για τον Λιούις Χάμιλτον και την Mercedes, καθώς ο Βρετανός αποκλείστηκε στο Q1 (για πρώτη φορά μετά το γκραν πρι της Βραζιλίας το 2017) και το βράδυ της Κυριακής (27/03) θα εκκινήσει τον αγώνα από την 16η θέση. Ο σπουδαίος οδηγός, παρά την προσπάθεια που έκανε δεν μπόρεσε να μπει στο δεύτερο σκέλος, έσπευσε αμέσως να ζητήσει συγγνώμη από την ομάδα του και να τονίσει: «Δεν ήμασταν στο σημείο που θέλουμε, δυστυχώς πήρα τη λάθος κατεύθυνση με τις ρυθμίσεις».

Η πρώτη 10άδα: Πέρες, Λεκλέρ, Σάινθ, Φερστάπεν, Οκόν, Ράσελ, Αλόνσο, Μπότας, Γκασλί, Μάγκνουσεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Μπάιντεν: Ο Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Κορονοϊός: 16558 νέα κρούσματα το Σάββατο