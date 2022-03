Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: νίκη παρά τη χαλάρωση για τους "πράσινους"

Το "τριφύλλι" κέρδισε τον δικέφαλο του Βορρά με μία εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Παπαγιάννη.

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να πατάει παρκέ μετά από σχεδόν δύο μήνες, αλλά χωρίς τους Γιόβιτς και Μποχωρίδη, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ΟΑΚΑ 77-67 του ΠΑΟΚ, σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική της Basket League. Οι πρωταθλητές έπαιξαν όσο χρειαζόταν για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαγιάννη (17π., 7ρ., 5ασ.), και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα ντέρμπι που ακολουθούν με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, από τα οποία θα κριθεί εν πολλοίς η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 44-31, 63-48, 77-67

Με μπροστάρη τον Χάουαρντ Σαντ-Ρόος, οι «πράσινοι» έκαναν δυνατό ξεκίνημα και προηγήθηκαν 15-4, όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει λύσεις με τους Λοβ και Ρίβερς και να πλησιάσει στους πέντε πόντους (24-19) στο 13΄. Με δύο τρίποντα του Παπαπέτρου και τον Παπαγιάννη να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε 44-28 λίγο πριν λήξει το ημίχρονο και με ένα 9-0 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι «εκτόξευσαν» τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους (53-31) και «καθάρισαν» οριστικά τον αγώνα. Οι Θεσσαλονικείς είχαν πάντως μία ικανοποιητική εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν παράτησαν το παιχνίδι και κατάφεραν να «μαζέψουν» την τελική διαφορά σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Νεμάνια Νέντοβιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και αποσύρθηκε, όμως ο... συναγερμός για τον Δημήτρη Πρίφτη έληξε γρήγορα και ο Σέρβος γκαρντ επανήλθε αργότερα στο παρκέ.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσολάκος, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Παπαγιάννης 17 (7ρ., 5ασ.), Κασελάκης 7 (1), Ουάιτ 10 (1), Νέντοβιτς 10 (2), Σαντ-Ρόος 11 (2), Μέικον 7 (1), Καββαδάς 4, Παπαπέτρου 11 (2), Χουγκάζ, Εβανς, Μαντζούκας

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 13 (3), Λι, Λοβ 13 (1), Μάντζαρης, Γιάνκοβιτς, Γκριν 15 (2), Καμαριανός 4, ΝτιΛέο 8 (1), Ρούμογλου, Καμπερίδης, Τολιόπουλος 14 (4)

