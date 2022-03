Αθλητικά

Ρουμανία: νεαρός πολίστας πέθανε κατά τη διάρκεια του αγώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και θρήνο προκάλεσε η απώλεια του νεαρού αθλητή της Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Σοκ στον ρουμανικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στο χώρο της υδατοσφαίρισης προκάλεσε ο θάνατος του αθλητή της Ντιναμό Βουκουρεστίου, Αντρέι Ντράγκιτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με τη Ραπίντ.

Ο 23χρονος πολίστας κατά τη διάρκεια του τέταρτου οκταλέπτου, κι ενώ αγωνιζόταν κανονικά, παραπονέθηκε για έντονη αδιαθεσία. Εφτασε με δυσκολία ως την άκρη της πισίνας και βγήκε από το νερό, αμέσως μετά όμως έχασε τις αισθήσεις του και δεν επανήλθε ποτέ... Παίκτες και ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων προσπάθησαν μάταια να τον επαναφέρουν και μετά από περίπου μία ώρα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντιναμό Βουκουρεστίου, ο Ντράγκιτσι έπαιζε πόλο για περισσότερο από 15 χρόνια και ουδέποτε είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Φως» στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: αστυνομικός έβγαλε το όπλο του σε καυγά και τον πυροβόλησε

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της

Ουκρανία: Στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας γιατρός που βρήκε καταφύγιο στη Φιλαρμονική της Μαριούπολης (βίντεο)