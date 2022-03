Κοινωνία

Χαλκιδική: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε παραλία

Ανθρωπινα οστά εντοπίστηκαν στην παραλία της Νέας Καλλικράτειας. Πρόκειται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προς εξέταση.

Θρίλερ σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό, ανθρώπινων οστών το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική.

Η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, ενημερώθηκε για ανεύρεση τμήματος σορού (οστών) στην παραλία του οικισμού της Βεργιάς Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ τα οστά πρόκειται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προς εξέταση.

