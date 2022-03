Λεμπρόν Τζέιμς: ο "βασιλιάς" και το "Χρυσό Βατόμουρο"

Το βραβείο για τη χειρότερη ερμηνεία στην ταινία "Space Jam: A New Legacy" κέρδισε ο Λεμπρον Τζέιμς.

Ένα όχι και τόσο κολακευτικό βραβείο έβαλε στη συλλογή του ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο “Βασιλιάς” που εκτός απο τα παρκέ αποπειράθηκε να πρωταγωνιστήσει και στη μεγάλη οθόνη, στο sequel της θρυλικής ταινίας κινουμένων σχεδίων, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν, Space Jam: A New Legacy κέρδισε το... Χρυσό Βατόμουρο για την ερμηνεία του.

Το Space Jam: A New Legacy αναδείχθηκε επίσης το χειρότερο Remake/Sequel του 2021, ενώ είχε και το χειρότερο Combo στη σκηνή, με τα καρτούν της Disney.

