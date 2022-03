Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απαιτεί όπλα από χώρες της Δύσης

Ο Ουκρανός Πρόεδρος εμφανώς εκνευρισμένος, απαίτησε από χώρες της Δύσης να προσφέρουν ένα μικρό τμήμα του οπλοστασίου τους και ρώτησε εάν φοβούνται τη Μόσχα.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανώς εκνευρισμένος, απαίτησε χθες Σάββατο από χώρες της Δύσης να προσφέρουν ένα μικρό τμήμα του οπλοστασίου τους και ρώτησε εάν φοβούνται τη Μόσχα.

Αρκετές χώρες έχουν υποσχεθεί να στείλουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς και ελαφρύτερο οπλισμό. Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο χρειάζεται τανκς, μαχητικά αεροσκάφη και οπλικά συστήματα κατά πλοίων.

«Αυτά τα έχουν οι εταίροι μας και απλά μαζεύουν σκόνη εκεί που είναι. Όλα αυτά είναι όχι μόνο για την ελευθερία της Ουκρανίας, αλλά για την ελευθερία όλης της Ευρώπης», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται μόλις το 1% των αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και το 1% των αρμάτων μάχης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει περισσότερα.

«Περιμένουμε επί 31 ημέρες. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ευρωατλαντική κοινότητα; Είναι πραγματικά ακόμη η Μόσχα, λόγω εκφοβισμού;», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να επεκταθεί περαιτέρω στην Ευρώπη εάν «πέσει» η Ουκρανία. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζει το αίτημά του για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, με το σκεπτικό ότι θα προκαλούσε μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση.

Νωρίτερα χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη στην ανατολική Ευρώπη δεν είχαν σταλεί στην Ουκρανία.

«Το τίμημα της αναβλητικότητας σχετικά με τα αεροσκάφη είναι χιλιάδες ζωές Ουκρανών», είπε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ουκρανική προεδρία. Σημείωσε ότι η Πολωνία και οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει αμφότερες την ετοιμότητά τους για να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον είχε απορρίψει την αιφνιδιαστική πρόταση της Πολωνίας να μεταφέρει μαχητικά MiG-29 σε αμερικανική βάση της Γερμανίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

