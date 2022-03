Κόσμος

Κίνα - Συντριβή Boeing: Εντοπίστηκε το δεύτερο μαύρο κουτί

Το αεροπλάνο εκτελούσε εσωτερική πτήση όταν συνετρίβη παρασύροντας στον θάνατο 132 επιβαίνοντες. Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 1994 στην Κίνα.



Το δεύτερο από τα λεγόμενα μαύρα κουτιά του μοιραίου Boeing 737-800, το οποίο συνετρίβη προ ημερών στην Κίνα παρασύροντας στον θάνατο τους 132 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακτήθηκε, όπως ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα.

«Το δεύτερο μαύρο κουτί της πτήσης MU5735 της China Eastern ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Το αεροπλάνο εκτελούσε εσωτερική πτήση από την Κουμίνγκ (νοτιοδυτικά) στην Καντόνα (νότια), όταν συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της Γκουανγκσί.

Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 1994 στην Κίνα, όπου το επίπεδο της ασφάλειας των πτήσεων θεωρείται γενικά από τους ειδικούς πως είναι υψηλό.

