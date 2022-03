Αθλητικά

Ο Έρικσεν σκόραρε δύο λεπτά μετά την επιστροφή του στην εθνική Δανίας (βίντεο)

Η επιστροφή του Κρίστιαν Έρικσεν στην Εθνική Δανίας μετά από 9 μήνες ήταν η σημαντικότερη στιγμή των φιλικών που έγιναν την Κυριακή επί ευρωπαϊκού εδάφους.



Διακόσιες ογδόντα επτά ημέρες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στον πρώτο αγώνα της Δανίας για το Euro 2020 με την Φινλανδία, ο Κρίστιαν Έρικσεν φόρεσε ξανά την φανέλα με το εθνόσημο, συνδυάζοντας, μάλιστα, την επιστροφή του στην Εθνική και με γκολ εναντίον της Ολλανδίας.

Μπορεί οι Σκανδιναβοί να ηττήθηκαν στο φιλικό από τους "οράνιε" με 4-2, ωστόσο, ο άσος της Μπρέντφορντ μετά την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με τον κορονοϊό, πέρασε ως αλλαγή στο 46ο λεπτό αντί του Λίντστρομ (αποθεώθηκε από τον κόσμο) και τρία λεπτά μετά μείωσε σε 3-2 από ασίστ του Σκοβ Όλσεν.

Η Ολλανδία ήταν ανώτερη και προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο 45λεπτο χάρις στα γκολ των Μπέργκουιν (16΄), Άκε (29΄) και Ντεπάι (πέναλτι στο 38΄), ενώ για την Δανία είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Βέστεργκααρντ (20΄).

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 71΄ ο 24χρονος μέσο της Τότεναμ, Στίβεν Μπέργκουιν, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην "Γιόχαν Κρόιφ Αρένα" του Άμστερνταμ.

Με γκολ του 23χρονου μέσου της Λειψίας, Ντάνι Όλμο, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο 63ο λεπτό αντί του Γκάβι, η Ισπανία επικράτησε με 2-1 της Αλβανίας σε φιλικό ματς που έγινε στο RCDE Στάντιουμ της Βαρκελώνης (έδρα της Εσπανιόλ).

Η "φούρια ρόχα" προηγήθηκε στο 75΄ με τον άσο της Μπαρτσελόνα, Φεράν Τόρες, αλλά οι Βαλκάνιοι ισοφάρισαν πέντε λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας με τον 26χρονο επιθετικό της Γρανάδα, Μίρτο Ουζούνι.

Τελικά, όμως, στο 90΄ ο Ντάνι Όλμο μετά από ασίστ του Ζόρντι Άλμπα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου από τους Χάβερτς (36΄) και Βέρνερ (45΄+1) αρκούσαν στην Γερμανία για να επικρατήσει με 2-0 του Ισραήλ σε φιλικό που διεξήχθη στην PreZero Arena (έδρα της Χοφενχάιμ).

Στο 90΄ ο Τόμας Μίλερ απέτυχε να σκοράρει με πέναλτι.

Σε διεθνείς φιλικούς αγώνες που διεξήχθησαν το Σάββατο (26/03) σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τρινιντάν & Τομπάγκο-Μπαρμπέιντος 9-0

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία-Σουδάν 0-0

Σιγκαπούρη-Μαλαισία 2-1

Κροατία-Σλοβενία 1-1

Μαρτινίκα-Γουαδελούπη 4-3

Λευκορωσία-Ινδία 3-0

Λιβύη-Νίγηρας 2-1

Φινλανδία-Ισλανδία 1-1

Γιβραλτάρ-Νήσοι Φερόε 0-0

Ιρλανδία-Βέλγιο 2-2

Αγγλία-Ελβετία 2-1

Κατάρ-Βουλγαρία 2-1

Ισπανία-Αλβανία 2-1

Μαυριτανία-Μοζαμβίκη 2-1

Γερμανία-Ισραήλ 2-0

Ολλανδία-Δανία 4-2

