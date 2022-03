Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Ισημερινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές σε κτήρια και εγκαταστάσεις. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην παράκτια περιοχή του Ισημερινού αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και καταστρέφοντας στύλους φωτισμού σε αυτοκινητοδρόμους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 40 χλμ. και το επίκεντρό του εννέα χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Εσμεράλντας, στον Ισημερινό, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Βίντεο και πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτήρια να έχουν καταρρεύσει εν μέρει και κάποιες ζημιές στο εσωτερικό ενός νοσοκομείου μετά τη σεισμική δόνηση. Ένα άλλο βίντεο δείχνει κτήρια και ένα αυτοκίνητο να σείονται και τρομαγμένα σκυλιά να πετάγονται στον δρόμο.

Η αυθεντικότητα των πλάνων δεν έχει επαληθευτεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από τον σεισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα - Συντριβή Boeing: Εντοπίστηκε το δεύτερο μαύρο κουτί

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απαιτεί όπλα από χώρες της Δύσης

Foo Fighters - Τέιλορ Χόκινς: Η τοξικολογική εξέταση για τον θάνατό του