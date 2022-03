Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Συμφωνία για δύο "ανθρωπιστικούς διαδρόμους". Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πυρηνική εγκατάστασης στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το Κίεβο. Στο στόχαστρο βομβαρδισμών η πόλη Λβιβ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν δύο "ανθρωπιστικούς διαδρόμους" για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές στην πρώτη γραμμή -- η συμφωνία περιλαμβάνει να επιτραπεί στους ανθρώπους να φύγουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα από τη νότια πόλη Μαριούπολη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ.

Στο μεταξύ, σύμβουλος στο ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να καταστρέφει ουκρανικούς χώρους αποθήκευσης καυσίμων και τροφίμων, κάτι που σημαίνει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να διασκορπίσει τα αποθέματα των προϊόντων αυτών στο εγγύς μέλλον.

Μιλώντας στην τοπική τηλεόραση, ο Ντενισένκο είπε επίσης πως η Ρωσία μεταφέρει εκ περιτροπής δυνάμεις στα σύνορα της Ουκρανίας και πως θα μπορούσε να προσπαθήσει ξανά να προωθηθεί στο έδαφος της Ουκρανίας.

Χτύπησαν πυρηνική εγκατάσταση στο Χάρκοβο

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες επίθεση εναντίον μιας πυρηνικής ερευνητικής εγκατάστασης στην πόλη Χάρκοβο, ανέφερε το ουκρανικό κοινοβούλιο.

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», ανέφερε η ανάρτηση στο twitter, που επικαλείται την κρατική ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης των πυρηνικών.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Λβιβ

Το Λβιβ στη δυτική Ουκρανία βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικών βομβαρδισμών, μεταξύ αυτών δύο που έπληξαν μια αποθήκη καυσίμων και προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δύο στρατηγικής σημασίας υποδομές επλήγησαν», είπε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μαξίμ Κοζίτσκι, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης τύπου, την οποία διέκοψαν οι σειρήνες συναγερμού.

«Η μία εξ αυτών ήταν μια αποθήκη καυσίμων μέσα στην πόλη της Λβιβ, σε μια κατοικημένη περιοχή και η δεύτερη είναι ένας στρατιωτικός χώρος, ένα εργοστάσιο που βρίσκεται επίσης σε κατοικημένη περιοχή», εξήγησε, αναφέροντας πως αυτοί οι χώροι επλήγησαν από δύο βομβαρδισμούς ο καθένας.

«Πέντε άνθρωποι στο πρώτο σημείο χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας νεκρός κι ότι μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο δεύτερο σημείο σβήνεται.





«Με τα σημερινά πλήγματα, οι επιτιθέμενοι θέλουν να πουν «καλημέρα» στον πρόεδρο Μπάιντεν που βρίσκεται στην Πολωνία», δήλωσε, από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λβιβ Αντρίγι Σαντόβι.

Ο δήμαρχος του Λβιβ δημοσίευσε νωρίτερα ένα βίντεο στο Telegram, στο οποίο διακρίνεται σε ένα σχολείο, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον δεύτερο χώρο που επλήγη. «Τα παράθυρα έχουν σπάσει, όμως όλοι είναι ζωντανοί και αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε.

«Τα πλήγματα των ρωσικών πυραύλων στην πόλη του Λβιβ είναι μια απόπειρα εκφοβισμού των Ουκρανών, των διπλωματών των δημοκρατικών χωρών που βρίσκονται στην πόλη», εκτιμά ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας Αντρίγι Ιέρμακ στο Telegram.

Εκνευρισμένος ο Ζελένσκι απαιτεί όπλα από χώρες της Δύσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανώς εκνευρισμένος, απαίτησε χθες Σάββατο από χώρες της Δύσης να προσφέρουν ένα μικρό τμήμα του οπλοστασίου τους και ρώτησε εάν φοβούνται τη Μόσχα.

Αρκετές χώρες έχουν υποσχεθεί να στείλουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς και ελαφρύτερο οπλισμό. Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο χρειάζεται τανκς, μαχητικά αεροσκάφη και οπλικά συστήματα κατά πλοίων.

«Αυτά τα έχουν οι εταίροι μας και απλά μαζεύουν σκόνη εκεί που είναι. Όλα αυτά είναι όχι μόνο για την ελευθερία της Ουκρανίας, αλλά για την ελευθερία όλης της Ευρώπης», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται μόλις το 1% των αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και το 1% των αρμάτων μάχης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει περισσότερα.

«Περιμένουμε επί 31 ημέρες. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ευρωατλαντική κοινότητα; Είναι πραγματικά ακόμη η Μόσχα, λόγω εκφοβισμού;», ανέφερε.

