Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τζανάκης: Πού οφείλεται ο αυξημένος αριθμός θανάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα και τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Πνευμονολογίας. Τι είπε για το ενδεχόμενο 4ης δόσης στον γενικό πληθυσμό.



Για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα, τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων αλλά και που οφείλονται οι αυξημένοι θάνατοι μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης.

Όπως ανέφερε έχουμε πολλά κρούσματα τα οποία όμως δεν μεταφράζονται σε νοσηλείες και διασωληνώσεις και πρόσθεσε ότι πλέον οι θάνατοι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που ήταν πάνω από 100 την ημέρα στις αρχές Φεβρουαρίου, έχουν πέσει στους 45 κατά μέσο όρο την ημέρα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι παρά την ηπιότητα της νόσου έχουμε καθημερινά πάνω από 20.000 κρούσματα και όπως είπε είναι λογικό μερικοί από τους ανθρώπους που νοσούν είτε είναι ανεμβολίαστοι είτε μερικώς εμβολιασμένοι με τον κορονοϊό να επιβαρύνεται η υγεία τους και να καταλήγουν.

Για την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων του κορονοϊού ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες βασικές κινήσεις. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι με την 3η δόση. Επίσης, θα πρέπει να εμβολιαστούν με 4η δόση οι ευπαθείς ομάδες. Σημείωσε ωστόσο, ότι η 4η δόση πρέπει να συζητιέται για τον γενικό πληθυσμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίσει αντιική θεραπεία για όσους την χρειάζονται, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σκεύασμα της Pfizer που είναι συνδυασμός μονοκλωνικών αντισωμάτων, το οποίο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέρφια στην Πάτρα: Η ιατροδικαστική έκθεση για την Τζωρτζίνα “κλειδί” στην υπόθεση (βίντεο)

Φθιώτιδα - Ξυλοδαρμός ντελιβερά: Στη φυλακή οι δράστες

Ο Έρικσεν σκόραρε δύο λεπτά μετά την επιστροφή του στην εθνική Δανίας (βίντεο)