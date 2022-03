Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός και γρίπη: Αυξημένος κίνδυνος για θάνατο από κοινή λοίμωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βρήκαμε ότι ο συνδυασμός covid-19 και ιών της γρίπης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος», δηλώνει βρετανός καθηγητής. Τα νέα δεδομένα καθώς αίρονται τα μέτρα προστασίας.

Οι νοσηλευόμενοι ενήλικες που νοσούν ταυτόχρονα με covid-19 και γρίπη, αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι βαριά άρρωστοι και να πεθάνουν, σε σχέση με όσους ασθενείς έχουν μόνο covid-19 ή άλλους ιούς, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Η συλλοίμωξη από κορονοϊό SARS-CoV-2 και ιούς της γρίπης αυξάνει πάνω από τέσσερις φορές την πιθανότητα διασωλήνωσης του ασθενούς και κατά δυόμισι φορές την πιθανότητα θανάτου του, σε σύγκριση με όσους νοσούν μόνο από covid-19. Η έρευνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δείχνει την ανάγκη να γίνεται στο νοσοκομείο συχνότερα έλεγχος για γρίπη στους ασθενείς με κορονοϊό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη χρησιμότητα του πλήρους εμβολιασμού τόσο κατά της covid-19 όσο και κατά της γρίπης.

Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια Εδιμβούργου, Λίβερπουλ και Imperial College Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 7.000 ασθενείς με covid-19, από τους οποίους οι 227 είχαν παράλληλα γρίπη και είχαν νοσηλευθεί σε βρετανικά νοσοκομεία έως τον Δεκέμβριο του 2021.

«Βρήκαμε ότι ο συνδυασμός covid-19 και ιών της γρίπης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς πολλές χώρες μειώνουν τη χρήση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και ανάσχεσης του κορονοϊού. Αναμένουμε ότι η covid-19 θα κυκλοφορεί μαζί με τη γρίπη, αυξάνοντας την πιθανότητα συλλοιμώξεων. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας για τους ασθενείς με covid-19 στα νοσοκομεία και να τους ελέγχουμε για γρίπη πολύ πιο συστηματικά», δήλωσε ο καθηγητής Πειραματικής Ιατρικής Κένεθ Μπέιλι του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

«Βλέπουμε μια αύξηση στους συνήθεις εποχικούς αναπνευστικούς ιούς, καθώς οι άνθρωποι επιστρέφουν στις φυσιολογικές συναναστροφές τους. Συνεπώς μπορούμε να περιμένουμε ότι η γρίπη θα κυκλοφορεί μαζί με την covid-19 αυτόν τον χειμώνα. Εκπλαγήκαμε που βρήκαμε ότι ο κίνδυνος θανάτου υπερδιπλασιάζεται όταν οι άνθρωποι έχουν μολυνθεί τόσο από τη γρίπη όσο και από την covid-19. Είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα οι άνθρωποι να εμβολιαστούν πλήρως και με ενισχυτική δόση, έναντι και των δύο ιών, και να μην το αφήσουν μέχρι να είναι πολύ αργά», ανέφερε ο καθηγητής Ιατρικής Κάλουμ Σεμπλ του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ.

«Η μόλυνση με περισσότερους από έναν ιό δεν είναι πολύ συχνή, όμως είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση ότι τέτοιες συλλοιμώξεις όντως συμβαίνουν. Τα εμβόλια που προστατεύουν έναντι της covid-19 και της γρίπης είναι διαφορετικά και οι άνθρωποι χρειάζονται και τα δύο. Ο τρόπος που αυτές οι δύο λοιμώξεις αντιμετωπίζονται, είναι επίσης διαφορετικός, γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάζουμε για άλλους ιούς ακόμη και όταν έχει γίνει διάγνωση σε έναν ασθενή που νοσηλεύεται με αναπνευστική λοίμωξη. Η νέα μελέτη της ερευνητικής κοινοπραξίας ISARIC βοηθά σημαντικά στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των ασθενών», πρόσθεσε ο καθηγητής Πίτερ Οπενσόου του Imperial.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Άντρας κυκλοφορούσε γυμνός στον δρόμο

Ο Έρικσεν σκόραρε δύο λεπτά μετά την επιστροφή του στην εθνική Δανίας (βίντεο)

Foo Fighters - Τέιλορ Χόκινς: Η τοξικολογική εξέταση για τον θάνατό του