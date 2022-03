Αθλητικά

Miami Open: Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί

Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Τζον Τζέφρι Γουλφ και προκρίθηκε στους «32» του τουρνουά. Ποιος είναι ο αντίπαλός του στον 3ο γύρο.



Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Indian Wells, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο Miami Open. Αν και δυσκολεύτηκε, εν τέλει πήρε αυτό που ήθελε, τη νίκη με 6-4, 6-7(5), 6-1 επί του 23χρονου Αμερικανού Νο167 στην παγκόσμια κατάταξη Τζον Τζέφρι Γουλφ και προκρίθηκε στους «32» του τουρνουά. Στον 3ο γύρο του Miami Open θα βρει αντίπαλο τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο26).

Στο Indian Wells, ο Έλληνας τενίστας είδε τον Τζένσον Μπρούκσμπι να τον αποκλείει και αφού πέρασε με bye από τον Α΄ γύρο του Miami Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες. «Όπλο» του Τσιτσιπά κόντρα στον Τζον Τζέφρι Γουλφ δεν ήταν άλλο από το... σερβίς του. Συγκεκριμένα, κέρδισε 50/76 πόντους πίσω από το σερβίς του.

Στο 1ο σετ, στο κρισιμότερο γκέιμ, η διαφορά ποιότητας και εμπειρίας του Τσιτσιπά είχε κάνει τη διαφορά. Ο Έλληνας τενίστας είχε το break point, το αξιοποίησε για το υπέρ του 6-4.

Στο 2ο σετ, πάντως ο Τζον Τζέφρι Γουλφ παίζοντας έξυπνα είχε καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Στο τάι μπρέικ, η εκκίνηση του Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν καλύτερη, στην πορεία όμως ο Τσιτσιπάς έκανε αβίαστα λάθη, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον Τζέι Τζέι Γουλφ να πάρει το σετ με 7-5 στο τάι μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1 με 6-7.

Στο 3ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αξιοποίησε τα λάθη του 23χρονου αντιπάλου του και με το γνωστό πείσμα που τον διακατέχει «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Παρέμεινε δηλαδή ψύχραιμος μετά την απώλεια του tie-break, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε και ξέφυγε από τα... δόντια του αντιπάλου του. Μάλιστα, ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του σε ούτε ένα από τα τέσσερα service games του στο 3ο σετ και ο Τσιτσιπάς, αφού προηγήθηκε με 4-1 games το πήρε, μαζί με τη νίκη με 6-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέτρησε 6/8 break point ευκαιρίες, δεχόμενος δυο breaks (2/2 break points ο Γουλφ).

