“The Bricklayer”: “Στρατηγείο της CIA” το δημαρχείο Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Στα γυρίσματα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος της πόλης, ο οποίος συναντήθηκε με την πρωταγωνίστρια της ταινίας και τον παραγωγό.



Την ικανοποίησή του γιατί η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος παρευρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer», που αυτό το Σαββατοκύριακο (26 και 27 Μαρτίου) εξελίσσονται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Μετά από την ξενάγησή του στο στρατηγείο της CIA, όπως έχει μετατραπεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων το Δημαρχείο, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα επισκέφθηκαν στο γραφείο του η πρωταγωνίστρια της χολιγουντιανής ταινίας Nina Dobrev κι ο παραγωγός Rob Van Norden. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη. Στα γυρίσματα, εξάλλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνάντησε και τον σκηνοθέτη της ταινίας Renny Harlin.

«Μέσα από αυτήν την ταινία, που η πλοκή της διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη, προβάλλεται όλη η πόλη με γυρίσματα σε διάφορες περιοχές, στα Λαδάδικα, στην Άνω Πόλη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Δημαρχείο μας. Περιμένω με ανυπομονησία την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία αυτή θα αποτελέσει ακόμη έναν καλό λόγο, για να επισκεφθεί κανείς τη Θεσσαλονίκη μας», ανέφερε ο κ. Ζέρβας, εκφράζοντας τη χαρά του, γιατί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Θεσσαλονίκη τα καταφέρνει περίφημα και στον χώρο του κινηματογράφου.

Το ενδιαφέρον της Nina Dobrev προκάλεσε το jukebox στο γραφείο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας της διάλεξε Μίκη Θεοδωράκη, ενώ η ίδια επέλεξε στη συνέχεια το «Imagine» του John Lennon. Εξάλλου, ο κ. Ζέρβας προσέφερε στη διάσημη ηθοποιό ένα φουλάρι με το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

